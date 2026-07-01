Từ hôm nay (1-7): Hoạt động kinh doanh đa cấp tuân thủ nhiều quy định mới

ANTD.VN - Nghị định số 137/2026/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp chính thức có hiệu lực thi hành từ hôm nay, thay thế các quy định trước đây về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Nhiều quy định mới về hoạt động kinh doanh đa cấp có hiệu lực từ hôm nay

Theo đó, nhiều quy định tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp sẽ có hiệu lực như: không thu phí thẩm định hồ sơ đề nghị cấp/sửa đổi bổ sung/gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; bãi bỏ thủ tục thông báo thay đổi thông tin danh mục hàng hóa; cắt giảm 30-50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính; cắt giảm nhiều loại báo cáo định kỳ;

Đơn giản hóa nhiều thành phần hồ sơ trong các thủ tục hành chính; tăng quy mô hội nghị, hội thảo, đào tạo bắt buộc thông báo với Sở Công Thương trước khi thực hiện…

Bên cạnh đó, doanh nghiệp bán hàng đa cấp cũng được sử dụng hợp đồng điện tử để ký kết hợp đồng với người tham gia bán hàng đa cấp, giải quyết hiệu quả vấn đề lưu trữ và quản lý số lượng lớn hợp đồng, giúp giảm chi phí và tăng hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Các thẩm quyền được phân cấp tạm thời từ Bộ Công Thương cho các Sở Công Thương theo Nghị định số 146/2025/NĐ-CP cũng chính thức được phân cấp tại Nghị định số 137/2026/NĐ-CP như: công nhận chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp; kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp; kiểm tra kiến thức đầu mối tại địa phương; kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ sở đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp và thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.

Ngoài ra, các quy định nhằm mở rộng thẩm quyền, nâng cao tính chủ động của chính quyền địa phương trong quản lý bán hàng đa cấp cũng sẽ được thực thi, đặc biệt là thẩm quyền thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương khi doanh nghiệp không duy trì hoạt động thường xuyên của hiện diện tại địa phương như đã đăng ký.

Theo quy định tại Nghị định số 137/2026/NĐ-CP, các đối tượng thuộc lực lượng công an nhân dân và quân đội nhân dân Việt Nam cũng sẽ bị hạn chế tham gia hoạt động bán hàng đa cấp kể từ 01 tháng 7 năm 2026.

Việc Nghị định số 137/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng của khung pháp lý về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, phát triển bền vững.