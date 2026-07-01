Tiếp tục gia hạn chính sách thuế xăng dầu 0% đến hết 30/9/2026

ANTD.VN - Thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng với mặt hàng xăng dầu tiếp tục áp dụng thuế suất 0% đến hết 30/9/2026; trong khi dừng chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng xăng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2026 về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN), thuế bảo vệ môi trường (BVMT), thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo đó, kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu tại Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP của Chính phủ đến hết ngày 30/9/2026.

Đồng thời, kéo dài thời hạn áp dụng về thuế BVMT và thuế VAT đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội đến hết ngày 30/9/2026.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2026 đến ngày 30/9/2026.

Như vậy, các sắc thuế trên sẽ được áp dụng mức 0% thêm 3 tháng so với các quy định trước đó.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với xăng, Chính phủ quy định thực hiện theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Như vậy, từ hôm nay, xăng khoáng sẽ chịu thuế TTĐB 10%, xăng E5 ở mức 8% và xăng E10 ở mức 7%.

Chính sách giảm thuế xăng dầu thời gian qua đã góp phần kiềm chế lạm phát, hỗ trợ sản xuất kinh doanh

Nghị quyết nêu rõ, trường hợp cần điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực của Nghị quyết này để đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Về lý do kéo dài thời gian ưu đãi thuế MFN, thuế BVMT và thuế VAT với xăng, dầu, tại dự thảo Nghị quyết trước đó, Bộ Tài chính cho biết mặc dù giá xăng dầu đã giảm nhưng mặt bằng giá vẫn neo cao hơn khoảng 20% so với trước chiến tranh ở Trung Đông.

Trong bối cảnh đó, nếu khôi phục ngay các sắc thuế mức trước chiến tranh, ngân sách nhà nước sẽ tăng thu, nhưng đổi lại sẽ đẩy giá bán lẻ xăng dầu trong nước tăng mạnh (tăng khoảng 35% so với kỳ điều hành gần nhất), đe dọa trực tiếp đến mục tiêu kiểm soát lạm phát (CPI bình quân năm 2026 sẽ bị kéo tăng khoảng 0,78 điểm phần trăm). Do đó, cần thiết tiếp tục gia hạn ưu đãi các sắc thuế trên.

Riêng với thuế TTĐB, Bộ Tài chính cho rằng có thể khôi phục về mức trước khi xảy ra xung đột, bởi sắc thuế này chỉ áp dụng với xăng, không áp dụng với dầu diesel và các nguyên liệu sản xuất xăng dầu khác. Do đó, tác động đến chi phí sản xuất, kinh doanh được đánh giá là không lớn khi phần lớn hoạt động vận tải và sản xuất sử dụng nhiên liệu diesel.

Theo tính toán, nếu áp dụng từ ngày 1/7 đến hết 30/9, ngân sách Nhà nước dự kiến giảm thu khoảng 15.400 tỷ đồng, song Bộ Tài chính cho rằng đây là mức giảm cần thiết để hạn chế tác động tăng giá xăng dầu đột ngột, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà phục hồi sản xuất kinh doanh và bảo đảm an ninh năng lượng.