SeABank được Bộ Công an tặng Bằng khen về công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc

ANTD.VN -Ngày 30/6/2026, tại Hội nghị Tổng kết phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2025 do Bộ Công an tổ chức, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) vinh dự được Bộ Công an tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2025. Đồng thời, Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an cũng trao tặng Giấy khen cho ba lãnh đạo của SeABank vì đã có thành tích trong phong trào này.

Ba lãnh đạo của SeABank được Cục An ninh kinh tế tặng Giấy khen gồm: ông Lê Văn Tần - Chủ tịch Hội đồng quản trị; bà Lê Thu Thủy - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Vũ Đình Khoán - Phó Tổng Giám đốc.

Việc SeABank được Bộ Công an tặng Bằng khen cùng ba lãnh đạo ngân hàng được Cục An ninh kinh tế trao Giấy khen là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của SeABank trong việc triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác bảo đảm an ninh kinh tế, an toàn hoạt động ngân hàng, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội.

Trong quá trình hoạt động, SeABank luôn chú trọng xây dựng môi trường ngân hàng an toàn, tuân thủ pháp luật và nâng cao năng lực quản trị rủi ro. Trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số và những thách thức từ các hình thức tội phạm công nghệ cao, ngân hàng không ngừng hoàn thiện các giải pháp bảo mật, an toàn thông tin, kiểm soát gian lận, đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Bên cạnh đó, SeABank duy trì sự phối hợp thường xuyên với các đơn vị thuộc Bộ Công an và lực lượng Công an các địa phương trong công tác trao đổi thông tin, cảnh báo rủi ro, bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo cán bộ nhân viên về bảo vệ an toàn hệ thống, phòng chống tội phạm và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Ông Lê Văn Tần - Chủ tịch Hội đồng quản trị SeABank chia sẻ: “Bằng khen của Bộ Công an cho SeABank và Giấy khen của Cục An ninh kinh tế với các cá nhân ban lãnh đạo Ngân hàng là sự ghi nhận ý nghĩa đối với những nỗ lực của SeABank trong việc thực hiện trách nhiệm của một tổ chức tài chính đối với công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc.



Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, đồng hành cùng các cơ quan chức năng trong xây dựng môi trường tài chính an toàn, góp phần bảo vệ quyền lợi khách hàng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế”.

Với định hướng phát triển bền vững, SeABank sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn hoạt động và tích cực đồng hành cùng các cơ quan chức năng trong công tác bảo vệ an ninh kinh tế, góp phần xây dựng hệ thống tài chính - ngân hàng an toàn, hiện đại.