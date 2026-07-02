Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng

ANTD.VN - Ông Đặng Văn Vinh đã sử dụng 8 tài khoản chứng khoán để liên tục mua cổ phiếu DPG của Tập đoàn Đạt Phương vào thời điểm đóng cửa, bị cơ quan quản lý kết luận là hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán và hành vi cho mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương (mã chứng khoán: DPG).

Trong đó, đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán, căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra, UBCKNN đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đặng Văn Vinh (địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà X19, 311 Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội) mức phạt 1,5 tỷ đồng.

Đồng thời, ông Vinh còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán có thời hạn 21 tháng do có hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán.

Theo cơ quan quản lý chứng khoán, trong khoảng thời gian từ ngày 02/05/2024 đến ngày 02/07/2024, ông Đặng Văn Vinh đã sử dụng 08 tài khoản chứng khoán để liên tục mua với khối lượng chi phối cổ phiếu DPG vào thời điểm đóng cửa thị trường, thao túng thị trường chứng khoán, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 và khoản 5 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

Kết quả kiểm tra, kết quả tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm của ông Đặng Văn Vinh cho thấy không có khoản thu trái pháp luật.

Do đó, UBCKNN đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Vinh, gồm: Cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 03 năm, kể từ ngày 01/7/2026; Cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 03 năm, kể từ ngày 01/7/2026.

Đối với hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán, UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 06 cá nhân/tổ chức có địa chỉ tại Hà Nội, bao gồm: Ông Trần Huy Tài, ông Nguyễn Đức Anh, Công ty Cổ phần Vintrust, Công ty TNHH Trustvalue, Công ty Cổ phần đầu tư VAT Việt Nam, Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Bằng Lăng.

Các tổ chức, cá nhân trên bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 09 tháng do có hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Cơ quan quản lý cho biết, 6 cá nhân/tổ chức trên đã cho ông Đặng Văn Vinh mượn các tài khoản chứng khoán để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán trong giai đoạn từ ngày 02/05/2024 đến ngày 02/07/2024 đối với cổ phiếu DPG.

Kết quả kiểm tra chưa có cơ sở để xác định 06 cá nhân/tổ chức có số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Theo đó, sẽ bị áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm là cấm giao dịch chứng khoán 02 năm;

Riêng ông Trần Huy Tài và ông Nguyễn Đức Anh bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong vòng 02 năm, kể từ ngày 01/7/2026.