Từ 15/8, vay ngân hàng đến 400 triệu đồng sẽ không cần có phương án sử dụng vốn

ANTD.VN - Từ 15/8, khách vay không quá 400 triệu đồng tại các ngân hàng sẽ không cần chứng minh tài chính hay phương án sử dụng vốn khả thi.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 29 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Thông tư có hiệu lực từ 15/8.

Trong đó, đáng chú ý, Thông tư số 29 sửa đổi định nghĩa về khoản cho vay giá trị nhỏ. Theo quy định hiện hành, khoản cho vay có giá trị nhỏ đang được quy định là khoản vay không quá 100 triệu đồng. Tại Thông tư 29, NHNN nâng ngưỡng khoản vay này lên mức tối đa 400 triệu đồng khi vay tại các tổ chức tín dụng và 200 triệu khi vay tại các quỹ tín dụng nhân dân.

Ngưỡng khoản vay giá trị nhỏ được nâng gấp 4 lần quy định hiện hành

Việc nâng hạn mức cho vay tiêu dùng giá trị nhỏ theo Ngân hàng Nhà nước nhằm phù hợp với bối cảnh nền kinh tế hiện nay.

Với các khoản vay giá trị nhỏ này, Luật các tổ chức tín dụng và các hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước cho phép các tổ chức tín dụng cho vay mà không cần khách vay phải cung cấp tài liệu, dữ liệu chứng minh khả năng tài chính hay phương án sử dụng vốn khả thi như các khoản vay khác.

Thay vào đó, quy định các tổ chức tín dụng phải có tối thiểu thông tin về mục đích sử dụng vốn hợp pháp, khả năng tài chính của khách hàng trước khi quyết định cho vay. Đồng thời, có biện pháp kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích đã cam kết và trả nợ của khách hàng, đảm bảo khả năng thu hồi nợ gốc và lãi tiền vay đầy đủ, đúng hạn theo thỏa thuận.

Ngoài quy định mới nêu trên, Thông tư mới cũng sửa đổi một số quy định khác, như yêu cầu với các khoản nợ quá hạn, tổ chức tín dụng phải thu nợ gốc trước, sau đó mới thu lãi vay. Trước đây, các bên được quyền thỏa thuận thứ tự thu nợ gốc và lãi.

Còn với hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử, tổ chức tín dụng phải quy định giới hạn dư nợ đối với từng khách hàng và nhận biết, xác minh khách hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về mở và sử dụng tài khoản thanh toán.