VNDirect: Các động lực đang hội tụ, VN-Index có thể đạt 2.014 điểm vào cuối năm

ANTD.VN - Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua nửa đầu năm 2026 với nhiều thách thức, song nửa cuối năm được dự báo sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho thị trường khi các động lực hỗ trợ đang dần hội tụ. VN-Index dự kiến vượt 2.000 điểm vào cuối năm.

Nửa đầu năm phân hóa mạnh

Theo đánh giá của các nhà phân tích Chứng khoán VNDirect, VN-Index khởi đầu năm 2026 với đà tăng tích cực nhờ nền tảng vĩ mô vững chắc và các chính sách thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, áp lực điều chỉnh gia tăng bắt đầu từ nửa cuối quý 1 khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang đẩy giá dầu Brent tiến sát 120 USD/thùng, trong khi quyết định áp thuế 10% của Mỹ làm gia tăng bất định đối với tâm lý nhà đầu tư và dòng vốn ngoại.

Quý 2 chứng kiến sự phục hồi và bứt phá về điểm số với VN-Index tăng 7,1% nhờ sự cải thiện của cả yếu tố trong và ngoài nước, gồm: Rủi ro địa chính trị hạ nhiệt; FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng TTCK Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp từ tháng 9/2026; Moody’s nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia lên “Tích cực” và duy trì hạng Ba2, qua đó củng cố niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài.

Cùng với việc kiện toàn bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2031, VN-Index đã thiết lập đỉnh lịch sử mới vào giữa tháng 5 trước khi bước vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

VN-Index tăng điểm nửa đầu năm, nhưng chỉ tập trung vào nhóm cổ phiếu Vingroup

Tuy nhiên, diễn biến tăng chủ yếu tập trung vào nhóm cổ phiếu Vingroup. Tính đến ngày 19/06/2026, VN-Index tăng 2,2% so với đầu năm và tăng 44% so với cuối năm 2024. Tuy nhiên, nếu loại trừ ảnh hưởng của các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup gồm VIC, VHM, VRE và VPL, VN-Index thực tế giảm 2,5% trong nửa đầu năm 2026 và chỉ tăng 11,5% so với cuối năm 2024.

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao trong 6 tháng đầu năm 2026, với giá trị giao dịch bình quân đạt 29.462 tỷ đồng/phiên (tăng 40% so với cùng kỳ), trong đó, HoSE đạt trung bình 26.838 tỷ đồng/phiên (+40,9% svck).

Tuy nhiên, sau khi đạt đỉnh trong quý 1, dòng tiền dần hạ nhiệt và đi ngang trong tháng 4–5 khi VN-Index bước vào giai đoạn tích lũy sau nhịp tăng nóng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh 77.824 tỷ đồng trong nửa đầu năm, nối dài xu hướng rút vốn từ năm 2025.

Tỷ trọng giao dịch của khối ngoại trên toàn thị trường giảm xuống còn 11,9%, so với mức 13,5% của năm 2025, cho thấy ảnh hưởng của dòng vốn ngoại đối với thanh khoản thị trường tiếp tục suy giảm, trong khi nhà đầu tư trong nước vẫn giữ vai trò chi phối.

Kỳ vọng VN-Index vượt 2.000 điểm cuối năm nay

Lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp (DN) niêm yết trên HOSE tăng trưởng mạnh 50% svck trong quý 1/2026, chủ yếu nhờ sự ghi nhận tăng đột biến của một số DN lớn là VHM, HPG, BSR.

Trên nền tảng kết quả tích cực này, VNDirect nâng dự báo tăng trưởng lợi nhuận ròng của các DN niêm yết trên HoSE năm 2026 lên 21% svck với giả định lợi nhuận ròng của các DN duy trì tăng trưởng khoảng 13-14% svck trong 3 quý còn lại của năm.

Các yếu tố hỗ trợ triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết nửa cuối năm nay và năm 2027 gồm: Tăng trưởng GDP dự kiến duy trì ở mức cao; Triển vọng kinh doanh khả quan của nhiều nhóm ngành nhờ tác động lan tỏa từ chính sách tài khóa mở rộng, đẩy mạnh đầu tư tư nhân; và chính sách tiền tệ tiếp tục được điều hành theo hướng hỗ trợ tăng trưởng, trong khi áp lực tỷ giá có dấu hiệu hạ nhiệt.

Với dự báo tăng trưởng lợi nhuận 21% trong năm 2026, các chuyên gia tính toán P/E dự phóng năm 2026 của VN-Index ước khoảng 12,2 lần, trong khi P/E dự phóng của VN-Index nếu loại trừ nhóm cổ phiếu Vingroup chỉ ở mức khoảng 10,1 lần, cho thấy dư địa tăng giá của thị trường vẫn còn tương đối hấp dẫn.

Về triển vọng nâng hạng thị trường, việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên Thị trường Mới nổi thứ cấp là dấu mốc quan trọng. Dù chưa được MSCI đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng trong kỳ rà soát 2026, tổ chức này đã ghi nhận những tiến bộ đáng kể của Việt Nam liên quan đến cơ chế nonprefunding, mô hình global broker và lộ trình triển khai CCP.

Các chuyên gia cho rằng Việt Nam có nhiều khả năng được MSCI đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi trong kỳ rà soát tháng 6/2027, khi hệ thống CCP dự kiến đi vào vận hành đầu năm 2027 và các cải cách hiện tại có thêm thời gian để chứng minh tính hiệu quả và ổn định.

“Chúng tôi cho rằng nửa cuối năm 2026 sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho thị trường khi các động lực hỗ trợ đang dần hội tụ. Việc được FTSE Russell chính thức nâng hạng, cùng những cải cách về hạ tầng thị trường, sẽ góp phần củng cố niềm tin và thu hút dòng vốn mới. Cùng với nền tảng vĩ mô ổn định và tăng trưởng lợi nhuận DN tích cực sẽ tạo động lực để thị trường bứt tốc trong nửa cuối năm 2026” – báo cáo nhận định.

Với nhận định trên, trong kịch bản cơ sở, VNDirect dự đoán VN-Index đạt 2.014 điểm cuối năm 2026 (+12,8%), tương ứng P/E mục tiêu 13,5 lần, vẫn thấp hơn khoảng 12% so với bình quân 10 năm.