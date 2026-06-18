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Bán sim điện thoại không chính chủ, một cơ sở kinh doanh bị xử phạt hành chính

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L.N

ANTD.VN - Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt hành chính với một cơ sở kinh doanh trên địa bàn bán sim điện thoại không chính chủ. 

Chỉ huy Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, ngày 16-6-2026 qua điều tra cơ bản địa bàn, đơn vị phát hiện bà N.T.T thực hiện hành vi bán, lưu thông trên thị trường 1 sim thuê bao đã được nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt dịch vụ di động Sim thuê bao nhưng chưa thực hiện hoặc chưa hoàn thành việc giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung cho khách hàng.

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CBCS Công an phường Văn Miếu làm việc với bà N.T.T

Chiếc sim điện thoại đã được nhập sẵn thông tin thuê bao; kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước.

Căn cứ vào hành vi vi phạm của bà N.T.T, Công an phường đã lập hồ sơ đề xuất xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông với mức phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi “bán, lưu thông trên thị trường sim thuê bao đã được nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ di động cho SIM thuê bao nhưng chưa thực hiện hoặc chưa hoàn thành việc giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung”.

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Từ khóa:

#xử phạt hành chính #Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám

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