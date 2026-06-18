Xử phạt trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật

ANTD.VN - Công an xã Thanh Trì, Hà Nội đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.N.Đ về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”

Cơ quan Công an lập biên bản xử lý trường hợp L.N.Đ

Qua công tác nắm tình hình Công an xã Thanh Trì, Hà Nội phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao- CATP Hà Nội phát hiện, xác minh , xử lý L.N.Đ (SN 1973); trú tại xã Thanh Trì sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải 1 bài viết sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan nhà nước.

Làm việc với cơ quan Công an, L.N.Đ đã nhận thức việc đăng bài viết sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan nhà nước nên đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết của mình.

Căn cứ quy định, Công an xã Thanh Trì đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.N.Đ về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Qua sự việc trên, Công an xã Thanh Trì đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng; tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trường hợp đưa tin sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.