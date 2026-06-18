Giả danh cán bộ đăng kiểm hỗ trợ tích hợp giấy tờ xe trên VNeID để chiếm đoạt tài sản

ANTD.VN - Một công dân trú tại xã Ô Diên (Hà Nội) vừa bị các đối tượng giả danh cán bộ đăng kiểm lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 120 triệu đồng thông qua hình thức hỗ trợ đổi tem kiểm định và tích hợp giấy tờ xe trên ứng dụng VNeID.

Công an xã Ô Diên mới đây đã tiếp nhận trình báo của một công dân trên địa bàn về việc bị các đối tượng giả danh cán bộ đăng kiểm lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 120 triệu đồng thông qua hình thức hỗ trợ đổi tem kiểm định và tích hợp giấy tờ xe trên ứng dụng VNeID.

Theo nội dung trình báo, một đối tượng sử dụng tài khoản Zalo mang tên “An An” chủ động liên hệ với người dân, tự giới thiệu là nhân viên kỹ thuật của ngành đăng kiểm, có nhiệm vụ hỗ trợ cấp đổi mẫu tem kiểm định phương tiện và tích hợp thông tin đăng kiểm lên ứng dụng VNeID. Để tạo sự tin tưởng, đối tượng yêu cầu cung cấp hình ảnh giấy tờ xe, giấy phép lái xe và hướng dẫn thực hiện một số thao tác trên điện thoại.

Ban đầu, đối tượng chỉ yêu cầu chuyển khoản số tiền nhỏ với lý do “lấy mã hồ sơ”, “xác thực phương tiện” hoặc “kích hoạt dữ liệu”, khiến nạn nhân mất cảnh giác. Sau đó, đối tượng tiếp tục hướng dẫn thực hiện các bước “xác thực chính chủ”, “xác minh khuôn mặt” thông qua cuộc gọi video hoặc quay trực tiếp khuôn mặt người sử dụng.

Ngay sau khi hoàn thành các thao tác xác thực theo hướng dẫn, toàn bộ số tiền hơn 122 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân đã bị rút toàn bộ. Phát hiện sự việc, nạn nhân đã nhanh chóng đến cơ quan Công an trình báo để được hỗ trợ giải quyết.

Theo Công an xã Ô Diên, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng không hề mới nhưng nhiều bị hại vẫn mắc. Nguyên nhân là do các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, lợi dụng chủ trương chuyển đổi số và việc người dân ngày càng sử dụng các nền tảng điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Từ thực tiễn này, CATP Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, mã OTP, mật khẩu ngân hàng cho bất kỳ cá nhân nào qua điện thoại, Zalo, Facebook hoặc các nền tảng mạng xã hội.

Không thực hiện các thao tác xác thực khuôn mặt, chia sẻ màn hình điện thoại theo hướng dẫn của người lạ; không chuyển tiền với lý do xác minh hồ sơ, kích hoạt tài khoản, tích hợp giấy tờ hoặc đồng bộ dữ liệu; chỉ thực hiện các thủ tục hành chính thông qua các Cổng dịch vụ công chính thức của cơ quan Nhà nước.

Khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu nghi vấn, cần chủ động liên hệ cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các thủ đoạn lừa đảo cũng liên tục biến tướng với phương thức ngày càng tinh vi. Người dân cần nâng cao cảnh giác, thường xuyên cập nhật các hình thức lừa đảo mới để chủ động phòng ngừa, bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình.

Mọi thông tin liên quan đến các vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đề nghị người dân kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo quy định.