Từ 1-7: Chính thức áp dụng quy định mới nhất của Bộ Công an về quản lý người bị cấm đi khỏi nơi cư trú

ANTD.VN - Từ đầu tháng 7 tới, người bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng không có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan công an mà không có lý do chính đáng có thể bị đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn.

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư 56/2026/TT-BCA vừa được Bộ Công an ban hành.

Theo Thông tư 56/2026/TT-BCA về quản lý, theo dõi người bị cấm đi khỏi nơi cư trú có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026, việc giám sát người bị áp dụng biện pháp ngăn chặn này sẽ được thực hiện chặt chẽ hơn, với sự tham gia trực tiếp của Công an cấp xã.

Ngay sau khi nhận được lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú từ cơ quan có thẩm quyền, Trưởng Công an cấp xã phải phân công cán bộ phụ trách quản lý, theo dõi và xác minh các thông tin liên quan. Nếu người bị áp dụng biện pháp này không cư trú trên địa bàn, Công an cấp xã phải báo cáo bằng văn bản cho cơ quan ra lệnh để xử lý theo quy định.

Khi đến trình diện, người bị cấm đi khỏi nơi cư trú sẽ được kiểm tra, đối chiếu thông tin với giấy tờ tùy thân hoặc dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ứng dụng VNeID. Trường hợp phát hiện sai lệch, cơ quan công an phải kịp thời thông báo để điều chỉnh.

Bên cạnh đó, người bị cấm đi khỏi nơi cư trú được phổ biến đầy đủ về nghĩa vụ điểm danh, kiểm diện, chấp hành giấy triệu tập và các quy định liên quan. Đồng thời, họ phải ký cam kết thực hiện đúng các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Đối với người từ đủ 14 đến dưới 18 tuổi hoặc người có hạn chế về tâm thần, thể chất, giấy cam kết phải có xác nhận của người đại diện.

Thông tư cũng quy định rõ, việc tiếp nhận người bị cấm đi khỏi nơi cư trú đến trình diện được thực hiện tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, lễ, Tết.

Đáng chú ý, nếu quá 3 ngày kể từ khi nhận được lệnh mà người bị cấm đi khỏi nơi cư trú không đến trình diện, Trưởng Công an cấp xã sẽ tiến hành triệu tập để làm việc. Trường hợp xác định việc không trình diện không xuất phát từ lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, cơ quan công an sẽ lập biên bản vi phạm và thông báo cho cơ quan đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để xem xét xử lý.

Ngoài việc quản lý thông qua dữ liệu cư trú, Công an cấp xã còn có quyền triệu tập người bị cấm đi khỏi nơi cư trú khi có căn cứ cho rằng người này vi phạm nghĩa vụ. Nội dung giấy triệu tập phải thể hiện rõ thời gian, địa điểm, nội dung làm việc và thành phần tham gia; mọi buổi làm việc đều phải được lập biên bản theo quy định.

Đặc biệt, nếu người bị cấm đi khỏi nơi cư trú vắng mặt không lý do tại thời gian, địa điểm ghi trong giấy triệu tập, Trưởng Công an cấp xã sẽ lập biên bản và đề nghị cơ quan hoặc người có thẩm quyền xem xét thay đổi biện pháp ngăn chặn.

Quy định mới được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát người bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.