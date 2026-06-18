Bắt đối tượng lừa đảo trên không gian mạng

ANTD.VN - Công an phường Vĩnh Tuy, Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Minh Tuấn (SN 1989, HKTT: phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Do không có công việc ổn định, cần tiền tiêu xài, khoảng tháng 6/2026, Đỗ Minh Tuấn đã nghĩ ra thủ đoạn gian dối trên không gian mạng để chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của đối tượng là sử dụng tài khoản facebook “Tổng kho vật tư” và zalo “Cung cấp vật tư giá gốc” rồi tham gia vào các hội nhóm mua bán vật liệu xây dựng.

Đối tượng Đỗ Minh Tuấn

Trên các nhóm này, Tuấn tìm kiếm các bài đăng mua bán vật tư, thỏa thuận báo giá với khách nếu khách đồng ý mua thì sẽ tìm các kho, xưởng bán vật tư, liên hệ giả làm người mua và thỏa thuận báo giá với kho, xưởng và hẹn giao hàng đến người mua mà Tuấn đã lừa trước đó.

Sau khi khách thuê xe đến kho hàng để lấy hàng, chuyển tiền cho Tuấn (dưới tài khoản của N.V.T do Tuấn thuê), Tuấn chặn số của khách mua và kho hàng, xóa lịch sử liên lạc và nhắn tin. Bằng thủ đoạn trên, Tuấn đã thực hiện thành công 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ thứ nhất là lừa của chị T.T.H (SN 1989, HKTT: phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), chiếm đoạt 17.650.000 đồng.

Vụ thứ hai Tuấn giả làm người bán tấm Cemboard có nhà máy tại Hải Dương, Vĩnh Phúc để lấy lòng tin của khách. Sau khi thỏa thuận mua bán, khách hẹn giao hàng và chuyển khoản 14.300.000 vào tài khoản của N.V.T do Tuấn thuê. Ngày 14/6, khi Tuấn đến nhà N.V.T ở Trương Định, Hà Nội để lấy tiền thì bị Công an đến kiểm tra. Tổ công tác đã lập biên bản, đưa Tuấn cùng vật chứng về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan công an, Đỗ Minh Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an phường Vĩnh Tuy đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an phường Vĩnh Tuy khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với các giao dịch trên mạng; tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ hoặc theo yêu cầu đặt cọc khi chưa xác minh rõ thông tin. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nghi vấn hoặc có nguy cơ bị lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ, trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ và ngăn chặn kịp thời.