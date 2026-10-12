ANTD.VN - Bộ Y tế cho biết, cơ quan này sẽ tiếp tục theo dõi việc thực hiện, đánh giá tác động và nghiên cứu hoàn thiện chính sách đãi ngộ, góp phần củng cố y tế cơ sở.

Kiến nghị nâng phụ cấp đối với nhân viên y tế, cộng tác viên dân số

Mới đây, Bộ Y tế đã có ý kiến trả lời cử tri tỉnh Thái Nguyên liên quan đến đề nghị Bộ nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh nâng mức phụ cấp đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên dân số.

Cụ thể, cử tri tỉnh Thái Nguyên đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh nâng mức phụ cấp đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên dân số, bởi đây là lực lượng trực tiếp bám sát địa bàn, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng, song hiện nay mức phụ cấp quá thấp, không còn phù hợp với mặt bằng giá cả và sự phát triển kinh tế - xã hội, nhằm giúp đội ngũ này yên tâm gắn bó và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Trả lời nội dung này, Bộ Y tế thông tin đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản, Bộ Y tế đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 192/2026/NĐ-CP ngày 30/5/2026 quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế và hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, cô đỡ thôn, bản.

Nghị định đã sửa đổi toàn diện các quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch; Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản, theo hướng thống nhất, cập nhật và phù hợp với bối cảnh pháp lý, kinh tế, xã hội hiện nay.

Theo đó, Nghị định bổ sung chính sách hỗ trợ đối với nhân viên y tế tổ dân phố, khu phố và cô đỡ thôn, bản; quy định mức hỗ trợ hằng tháng bằng 0,7 hoặc 0,5 lần mức lương cơ sở, thay cho mức 0,5 và 0,3 lần mức lương tối thiểu chung theo Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg.

Cụ thể: Mức 0,7 lần mức lương cơ sở áp dụng đối với nhân viên y tế tại thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên và các địa bàn thuộc vùng khó khăn; Mức 0,5 lần mức lương cơ sở áp dụng đối với các địa bàn còn lại.

Đối với cộng tác viên dân số, Bộ Y tế đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Nghị định quy định cộng tác viên dân số được hưởng thù lao hằng tháng theo mức lương cơ sở như sau:

Mức 0,5 lần mức lương cơ sở áp dụng đối với cộng tác viên dân số làm việc tại thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; thôn đặc biệt khó khăn theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; thôn, bản tại xã vùng khó khăn; tổ dân phố, khu phố có từ 500 hộ gia đình trở lên;

Mức 0,4 lần mức lương cơ sở áp dụng đối với cộng tác viên dân số làm việc tại các địa bàn còn lại.

Liên quan đến nội dung này Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế), Lê Lan Hương cho biết, định hướng của Bộ Y tế là ưu tiên chính sách cho những nơi khó thu hút nhân lực, đồng thời cải thiện điều kiện để cán bộ y tế phát huy chuyên môn và gắn bó lâu dài.

Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách đãi ngộ. Bộ sẽ đánh giá việc thực hiện hai Nghị định, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất chính sách phù hợp với đặc thù ngành.

Đồng thời, ban hành Thông tư quy định định mức nhân lực đối với trạm y tế cấp xã làm cơ sở để các địa phương xây dựng phương án bố trí, tuyển dụng và sử dụng nhân lực phù hợp theo mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế trong giai đoạn mới, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Qua đó, từng bước bảo đảm số lượng và cơ cấu nhân lực, góp phần giảm áp lực công việc, hạn chế tình trạng kiêm nhiệm quá nhiều nhiệm vụ, bố trí nhân lực trực và nghỉ ngơi hợp lý.