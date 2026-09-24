Nhận diện đúng để tránh “bẫy” ma túy

ANTD.VN - Sáng 24-9, Công an phường Phúc Lợi phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội và Trường Phổ thông liên cấp Vinschool The Harmony tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trang bị kiến thức và kỹ năng phòng, chống ma túy, chất kích thích, chất gây nghiện cho 1.700 học sinh từ khối 6 đến khối 12.

Tại các buổi tuyên truyền, báo cáo viên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã cung cấp cho học sinh những kiến thức thiết thực về các loại ma túy, chất kích thích, chất gây nghiện; đồng thời cảnh báo những dạng thức mới có nguy cơ xâm nhập vào môi trường học đường.

Không chỉ dừng ở việc nhận biết các loại chất cấm, nội dung tuyên truyền tập trung phân tích những tác hại nghiêm trọng của ma túy đối với sức khỏe, tâm lý, kết quả học tập và tương lai của thanh thiếu niên.

Chương trình có sự tham gia của các báo cáo viên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an phường Phúc Lợi

Đặc biệt, các báo cáo viên đã chỉ ra những phương thức, thủ đoạn mà các đối tượng có thể sử dụng để tiếp cận, dụ dỗ, lôi kéo học sinh sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, nguy cơ có thể bắt đầu từ những lời mời tưởng như vô hại, sự tò mò, tâm lý muốn thử một lần hoặc việc nhận đồ ăn, đồ uống, thuốc lá điện tử và các sản phẩm không rõ nguồn gốc từ người khác.

Từ những tình huống cụ thể, học sinh được hướng dẫn cách nhận diện nguy cơ, chủ động từ chối và xử lý phù hợp khi đứng trước những tình huống liên quan đến ma túy, chất kích thích, chất gây nghiện.

Đây được xem là kỹ năng đặc biệt quan trọng đối với lứa tuổi học sinh - nhóm dễ bị tác động bởi tâm lý tò mò, mong muốn khám phá và ảnh hưởng từ môi trường mạng, bạn bè, các mối quan hệ xã hội.

Các em được lắng nghe những kiến thức thiết thực về các loại ma túy, chất kích thích, chất gây nghiện

Một điểm đáng chú ý của chương trình là thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều, học sinh được trực tiếp giao lưu, đặt câu hỏi và cùng báo cáo viên xử lý các tình huống thực tế.

Những câu hỏi, tình huống được đặt ra xoay quanh cách nhận biết ma túy và chất gây nghiện, cách ứng xử khi bị bạn bè rủ rê, cách xử lý khi phát hiện người có biểu hiện sử dụng chất cấm cũng như những nguy cơ có thể xuất hiện ngay trong môi trường học đường.

Thông qua hình thức trao đổi trực tiếp, các báo cáo viên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã giải đáp những băn khoăn của học sinh, giúp các em hiểu rằng phòng, chống ma túy không chỉ là việc của lực lượng chức năng mà trước hết bắt đầu từ ý thức tự bảo vệ bản thân của mỗi người.

Việc chủ động nói “không” với ma túy, không thử dù chỉ một lần; không nhận, cầm, giữ hoặc sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc; đồng thời kịp thời thông báo cho gia đình, nhà trường hoặc lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường là những kỹ năng thiết thực được nhấn mạnh tại chương trình.

Hoạt động tuyên truyền tại Trường Phổ thông liên cấp Vinschool The Harmony là một trong những nội dung phối hợp giữa Công an phường Phúc Lợi với các cơ sở giáo dục trên địa bàn nhằm đưa kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội đến gần hơn với học sinh.

Trong công tác phòng, chống ma túy, công tác đấu tranh, xử lý của lực lượng chức năng giữ vai trò quan trọng, song phòng ngừa từ sớm, từ xa, nhất là trong lứa tuổi học sinh, có ý nghĩa đặc biệt.

Và cùng trả lời những câu hỏi về nhận diện các loại ma túy

Mỗi học sinh được trang bị kiến thức đúng sẽ có thêm khả năng tự nhận diện và tránh xa nguy cơ. Mỗi gia đình, nhà trường chủ động phối hợp với lực lượng Công an sẽ tạo thêm một “lá chắn” bảo vệ trẻ em trước sự xâm nhập của ma túy và các chất gây nghiện.

Thông qua chương trình, Công an phường Phúc Lợi, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Trường Phổ thông liên cấp Vinschool The Harmony tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp giữa gia đình - nhà trường - lực lượng Công an, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Từ những kiến thức được tiếp nhận, mỗi học sinh không chỉ tự bảo vệ mình mà còn có thể trở thành một tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa thông điệp phòng, chống ma túy tới bạn bè, gia đình và cộng đồng, góp phần chung tay xây dựng trường học an toàn, nói không với ma túy.