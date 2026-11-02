Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại các bếp ăn trường học

ANTD.VN - Công an xã Thiên Lộc, Hà Nội phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành của UBND xã tổ chức kiểm tra 100% bếp ăn tại các trường công lập trên địa bàn, tập trung kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, quy trình chế biến và chất lượng bữa ăn bán trú, góp phần bảo đảm sức khỏe cho học sinh.

Đoàn kiểm tra dụng cụ chứa đựng thực phẩm

Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của cơ quan cấp trên, xã Thiên Lộc đã tăng cường kiểm tra, giám sát công tác an toàn thực phẩm (ATTP) tại các trường học.

Năm học 2026-2027, xã Thiên Lộc có 10 trường công lập với 15.869 học sinh, trong đó 11.179 trẻ, học sinh ăn bán trú. Các trường tổ chức bữa ăn theo hai hình thức: trường mầm non tự tổ chức nấu ăn, các trường tiểu học và THCS thuê đơn vị cung cấp dịch vụ nấu ăn tại trường.

Đáng chú ý, một số trường có nhiều phân hiệu, điểm trường phải vận chuyển suất ăn, đặt ra yêu cầu cao trong kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, quy trình chế biến, bảo quản và vận chuyển.

Từ ngày 12/10 đến 29/10/2026, đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra toàn bộ 10 trường tổ chức ăn bán trú trên địa bàn. Quá trình kiểm tra được thực hiện ngay từ đầu giờ sáng, khi nhà trường tiếp nhận thực phẩm, xuyên suốt các khâu sơ chế, chế biến và chia suất ăn cho học sinh.

Đoàn tập trung kiểm tra nguồn gốc thực phẩm, hồ sơ năng lực của các đơn vị cung cấp, điều kiện vệ sinh khu vực bếp ăn, trang thiết bị, dụng cụ chế biến, khay, thìa phục vụ học sinh. Đồng thời, kiểm tra chất lượng, định lượng thực phẩm trong từng khẩu phần ăn và nhân sự trực tiếp tham gia chế biến.

Qua kiểm tra, các trường cơ bản đã bố trí khu vực bếp ăn, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm và tổ chức bữa ăn bán trú. Nguồn nước sử dụng trong chế biến, vệ sinh dụng cụ và nước uống cho học sinh cũng được các nhà trường triển khai theo phương án tổ chức.

Đoàn kiểm tra lấy mẫu thực phẩm để kiểm tra

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục. Trong đó, sàn khu vực bếp và chia thức ăn tại một số trường chưa được vệ sinh sạch sẽ, còn trơn trượt; tủ lưu mẫu thực phẩm chưa bảo đảm nhiệt độ theo quy định; việc ghi chép sổ kiểm thực ba bước chưa đầy đủ, kịp thời. Một số bếp ăn chưa có lưới chắn côn trùng; hồ sơ nuôi dưỡng, hồ sơ năng lực của đơn vị cung cấp thực phẩm và việc cập nhật thông tin trên hệ thống HanoiCheck còn thiếu, chưa đầy đủ.

Ngay sau khi được đoàn kiểm tra hướng dẫn, nhắc nhở, các nhà trường đã phối hợp với đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra.

Thời gian tới, Công an xã Thiên Lộc tiếp tục phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành của UBND xã tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các bếp ăn trường học; đôn đốc các nhà trường thực hiện nghiêm quy định về ATTP, kiểm soát chặt chẽ nguồn cung cấp và toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú.

Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát thường xuyên, xã Thiên Lộc hướng tới nâng cao trách nhiệm của nhà trường và các đơn vị cung cấp thực phẩm, kịp thời phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm, bảo đảm sức khỏe cho học sinh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.