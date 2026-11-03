Trao huy hiệu Đảng cho 447 Đảng viên tại phường Láng

ANTD.VN - Sáng 3-11, Đảng uỷ phường Láng, Hà Nội đã trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 cho 447 Đảng viên. Trong đó, có 1 đồng chí được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Đảng ủy phường Láng, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 447 đảng viên có quá trình cống hiến, rèn luyện và trưởng thành trong Đảng. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 của phường Láng

Hơn 400 Đảng viên được vinh dự đón nhận Huy hiệu Đảng

Đồng chí Phạm Sỹ Khách vinh dự được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

Tham dự lễ trao tặng có đồng chí Phạm Thị Thu Giang, Trưởng phòng địa bàn xã phường, Ban tổ chức Thành uỷ; các đồng chí Nguyễn Hồng Dân, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường, Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường...cùng gần 500 Đảng viên.

Đồng chí Trịnh Gia Hưng - Trưởng Ban xây dựng Đảng phường Láng công bố các quyết định trao tặng Huy hiệu Đảng

Đồng chí Nguyễn Hồng Dân, Bí thư Đảng uỷ phường Láng trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho Đảng viên Phạm Sỹ Khách

3 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ phường trao Huy hiệu Đảng cho các Đảng viên

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường trao Huy hiệu Đảng cho các Đảng viên

Trao Huy hiệu Đảng cho 18 Đảng viên 60 năm tuổi Đảng

Trong đợt trao tặng này, Đảng bộ phường Láng có 447 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng ở các mốc tuổi Đảng khác nhau từ 30 năm tuổi Đảng đến 70 tuổi Đảng. Đặc biệt, đồng chí Phạm Sỹ Khách, sinh năm 1932, quê quán Hưng Yên, vinh dự được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Đây là dấu mốc ý nghĩa, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền bỉ của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng.

Trung tướng Lê Văn Thành vinh dự đón nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, đại diện các Đảng viên phát biểu tại buổi lễ

Ngoài ra, trong đợt này, phường Láng có 3 đồng chí được vinh dự trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 18 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Dân - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Láng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Láng, chúc mừng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng; đồng thời khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cá nhân và gia đình mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ phường.

Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh của người đảng viên, giữ gìn truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu và đạo đức cho thế hệ trẻ noi theo; đồng thời tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển địa phương.

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng là dịp để Đảng bộ phường Láng tri ân những đóng góp của các thế hệ đảng viên, qua đó giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tin, niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong công cuộc xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.