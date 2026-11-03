Đồng hành cùng thanh niên sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân

ANTD.VN - Ngày 3/11, phường Phúc Lợi, Hà Nội tổ chức ngày đầu khám sơ tuyển sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND) năm 2027. Công an phường Phúc Lợi đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh, trật tự, hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục, góp phần để công tác sơ tuyển diễn ra an toàn, nghiêm túc, thuận lợi.

Ngay từ đầu giờ, Công an phường Phúc Lợi đã bố trí cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng quân sự và các bộ phận chức năng duy trì an ninh, trật tự tại khu vực khám sơ tuyển; hướng dẫn công dân kê khai hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục và di chuyển đến các bàn khám theo đúng quy trình. Việc tổ chức hướng dẫn, phân luồng được thực hiện khoa học, bảo đảm trật tự, tránh tập trung đông người, ùn tắc tại các khu vực tiếp nhận và khám sức khỏe.

Cán bộ Công an phường Phúc Lợi hướng dẫn công dân khai hồ sơ,thực hiện thủ tục khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ CAND

Để chuẩn bị cho công tác tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2027, trước đó, lực lượng Cảnh sát khu vực Công an phường đã chủ động rà soát, nắm tình hình thanh niên trong độ tuổi, đẩy mạnh tuyên truyền về tiêu chuẩn, điều kiện, quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân. Đặc biệt, cán bộ Cảnh sát khu vực đã trực tiếp đến từng gia đình để gặp gỡ, động viên, giải đáp những băn khoăn, hướng dẫn công dân viết đơn tình nguyện và tiếp nhận hồ sơ đăng ký.

Cảnh sát khu vực Công an phường Phúc Lợi trực tiếp gặp gỡ, vận động và tiếp nhận đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND năm 2027

Đáng chú ý, tại buổi khám sơ tuyển, công dân Phan Viết Dũng (sinh năm 2007) bày tỏ nguyện vọng được tham gia nghĩa vụ CAND, tiếp nối truyền thống gia đình có bố đang công tác trong lực lượng Công an. Dũng mong muốn được rèn luyện trong môi trường kỷ luật, trưởng thành hơn và đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công dân Phan Viết Dũng chia sẻ nguyện vọng được tham gia nghĩa vụ CAND năm 2027

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, Công an phường Phúc Lợi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên tham gia tuyển chọn nghĩa vụ CAND năm 2027, góp phần khơi dậy tinh thần xung kích, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.