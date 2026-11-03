Hà Nội bắt đầu rà soát danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, tiêu chí thu nhập ra sao?

ANTD.VN - Quá trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Hà Nội sẽ được thực hiện theo 5 bước. Chuẩn hộ nghèo ở đô thị là các hộ có thu nhập trung bình từ 3,5 triệu đồng/người/tháng trở xuống.

Hà Nội rà soát danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026 (Ảnh minh họa)

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Kế hoạch số 429/KH-UBND ngày 02/11/2026 về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026 trên địa bàn thành phố.

Theo Kế hoạch, UBND TP yêu cầu các xã, phường xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí; tổ chức lực lượng rà soát tại cơ sở, gồm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ các tổ chức hội, đoàn thể và những người có kinh nghiệm, am hiểu đặc điểm địa phương. Đồng thời, tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng bộ công cụ rà soát, bảo đảm thực hiện đúng quy trình.

Đối với rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, đối tượng là các hộ gia đình đang sinh sống và đăng ký thường trú trên địa bàn Hà Nội; phạm vi rà soát gồm các hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND cấp xã quản lý tại thời điểm rà soát… Kết quả rà soát được xác định thông qua chấm điểm phiếu B.

Đối với tổng rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027-2030, việc xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện thông qua chấm điểm tài sản, điều kiện sống và thông tin thành viên hộ gia đình để ước lượng thu nhập bình quân đầu người, đo mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

Theo bảng quy ước xác định thu nhập của hộ nghèo, hộ cận nghèo, mức điểm B1 tương đương với chuẩn thu nhập hộ nghèo khu vực nông thôn của Trung ương là 190 điểm, tương ứng 2,2 triệu đồng/người/tháng; khu vực đô thị là 280 điểm, tương ứng 2,8 triệu đồng/người/tháng. Đối với chuẩn của thành phố Hà Nội, khu vực nông thôn là 205 điểm, tương ứng 3 triệu đồng/người/tháng; khu vực đô thị là 295 điểm, tương ứng 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Quy trình tổng rà soát theo chuẩn giai đoạn 2027-2030 gồm 5 bước. Đáng chú ý, bước thứ ba là tổ chức họp dân tại thôn, tổ dân phố để lấy ý kiến về kết quả rà soát. Trong cuộc họp này, kết quả đánh giá, tính điểm đối với các hộ gia đình phải được ít nhất 50% tổng số người tham dự đồng ý.

Sau đó, kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được niêm yết, thông báo công khai trong 3 ngày làm việc. Trường hợp có khiếu nại, Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo tổ chức phúc tra theo quy trình.

Cuối cùng, Chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và hộ thoát cận nghèo trên địa bàn; đồng thời cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo mẫu quy định.

Về thời gian, trước ngày 30/11/2026, các địa phương gửi báo cáo chính thức, gồm kết quả rà soát, công nhận và đánh giá kết quả giảm nghèo so với cùng kỳ năm trước; đồng thời cập nhật dữ liệu lên hệ thống https://csdlhn.mae.gov.vn.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Duy Cường đã ký ban hành Quyết định số 149/2026/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2027 – 2030.

Theo Quyết định, đối với chuẩn hộ nghèo, hộ gia đình tại khu vực nông thôn (áp dụng với các xã) có thu nhập bình quân đầu người từ 3 triệu đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Tại khu vực đô thị (áp dụng với các phường), mức thu nhập tương ứng là từ 3,5 triệu đồng/người/tháng trở xuống, đồng thời thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.