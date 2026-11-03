Phổ biến kiến thức pháp luật và tập huấn kỹ năng nghiệp vụ PCCC và CNCH tại Học viện Cảnh sát nhân dân

ANTD.VN - Ngày 03/11/2026 Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 17 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội đã phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và tập huấn kỹ năng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho học viên khóa D51 - Học viện Cảnh sát nhân dân.

Hướng dẫn học viên khóa D51 trực tiếp thực hành thao tác sử dụng phương tiện chữa cháy và xử lý tình huống dập tắt đám cháy giả định

Tại phần lý thuyết, báo cáo viên của Đội CC&CNCH khu vực số 17 đã giới thiệu tổng quan hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành về công tác PCCC và CNCH; đồng thời đi sâu phân tích những nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến cháy, nổ trong khuôn viên nhà trường, giảng đường, thư viện, khu ký túc xá. Các nhóm nguyên nhân phổ biến như sự cố thiết bị điện, thói quen sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt chưa bảo đảm an toàn, hay việc sắp xếp vật dụng che chắn hành lang, lối thoát nạn đều được minh họa trực quan, gắn liền với thực tế sinh hoạt, học tập hàng ngày của học viên.

Bên cạnh kiến thức phòng ngừa, báo cáo viên đã hướng dẫn chi tiết quy trình xử lý sự cố cháy, nổ ngay từ giai đoạn ban đầu: từ thao tác phát hiện, hô hoán, cắt điện khu vực cháy, báo động và gọi điện tới tổng đài 114, cho đến kỹ năng nhận diện đám cháy, lựa chọn thiết bị dập lửa phù hợp, kỹ năng di chuyển thoát nạn an toàn qua môi trường nhiễm khói, khí độc và phương pháp sơ cấp cứu, hỗ trợ di chuyển người bị nạn.

Hướng dẫn học viên kỹ năng PCCC

Ngay sau phần lý thuyết, dưới sự hướng dẫn và giám sát an toàn của cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực số 17, các học viên khóa D51 đã trực tiếp tham gia phần thực hành tại khu vực sân tập. Tại đây, học viên được giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và trực tiếp thao tác sử dụng các loại bình chữa cháy xách tay (bình bột, bình khí ), chăn chiên chữa cháy để khống chế, dập tắt khay xăng đang cháy, đồng thời làm quen với một số trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng. Việc trực tiếp tiếp cận hiện trường giả định giúp các học viên rèn luyện bản lĩnh, tâm lý vững vàng và thao tác chuẩn xác khi đối mặt với sức nóng và khói khí thực tế.

Thông qua chương trình tuyên truyền và tập huấn, các học viên khóa D51 - Học viện Cảnh sát nhân dân không chỉ nắm vững kiến thức pháp luật, thành thạo kỹ năng sử dụng phương tiện PCCC và CNCH tại chỗ để chủ động bảo vệ an toàn tại giảng đường, ký túc xá, mà còn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn quan trọng phục vụ quá trình học tập, rèn luyện và công tác trong lực lượng Công an nhân dân sau này. Hoạt động cũng góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị chiến đấu tại địa bàn và nhà trường trong việc xây dựng môi trường giáo dục tuyệt đối an toàn về PCCC và CNCH.