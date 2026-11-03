Triển khai loạt dự án trọng điểm, Hà Nội "khát" nhân lực ngành xây dựng, kỹ thuật

ANTD.VN - Hàng loạt dự án hạ tầng và đô thị quy mô lớn đồng loạt triển khai đã tạo cú hích mạnh cho thị trường lao động Hà Nội. Nhu cầu tuyển dụng tăng cao, đặc biệt ở nhóm ngành xây dựng, kỹ thuật và bất động sản.

Người lao động tìm hiểu thông tin, đăng ký tìm kiếm việc làm tại phiên giao dịch việc làm chuyên đề ngành xây dựng

Cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh và việc triển khai các dự án hạ tầng, nhu cầu tuyển dụng lao động tại Hà Nội tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực.

Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, cơ khí, giao thông đang tìm kiếm nhân sự ở các vị trí từ công nhân kỹ thuật đến kỹ sư, cán bộ quản lý.

Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, tại phiên giao dịch việc làm chuyên đề ngành xây dựng - cơ khí - giao thông, có 39 doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia với 8.225 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động.

Đáng chú ý, ngành xây dựng có 4.781 chỉ tiêu; cơ khí chế tạo có 995 chỉ tiêu; nhóm kỹ thuật và kỹ sư có 952 chỉ tiêu. Những con số này phần nào phản ánh nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực trực tiếp phục vụ sản xuất và phát triển hạ tầng của Thủ đô.

Tuy nhiên, nhu cầu tuyển dụng lớn không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp dễ dàng tìm được người phù hợp. Trong bối cảnh công nghệ sản xuất liên tục đổi mới, yêu cầu đối với người lao động không chỉ dừng ở bằng cấp mà ngày càng chú trọng khả năng thực hành, kinh nghiệm và tác phong làm việc.

Theo bà Vũ Huyền Trang, Trưởng đối tác chiến lược nhân sự, Tổng công ty Xây dựng số 1, cho biết đơn vị này đang cần tuyển dụng hơn 200 chỉ tiêu việc làm cho người lao động, từ kỹ sư hiện trường, trắc địa, an toàn lao động đến các vị trí liên quan đến thợ lắp cốp pha, cốt thép...

Mức lương dao động của các vị trí kỹ sư từ 16 - 30 triệu đồng/tháng, thợ chính từ 17-19 triệu đồng/tháng và thợ phụ từ 14 - 16 triệu đồng/tháng. Theo bà Trang, đơn vị đang tìm kiếm những ứng viên và người lao động không chỉ về chuyên môn mà đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tuân thủ an toàn lao động.

Để giải quyết nhu cầu nhân lực trước mắt, các doanh nghiệp đang chủ động hơn trong công tác tuyển dụng, cải thiện chế độ đãi ngộ, tổ chức đào tạo, huấn luyện người lao động.

Đại diện một doanh nghiệp xây dựng cho biết để đáp ứng yêu cầu cho các công trình đang và sắp triển khai trong thời gian tới, đơn vị này đã chủ động thay đổi chiến lược, cách thức tuyển dụng, tập trung vào xây dựng chính sách về thu nhập và môi trường làm việc tốt hơn cho người lao động, kết hợp đặt hàng các trường đại học, cao đẳng, trường nghề.

Dưới góc độ cơ quan quản lý, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam, cho biết với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật và các công trình trọng điểm có quy mô lớn như đường Vành đai 4, Vành đai 2.5, các dự án cầu vượt sông Hồng…, nhu cầu về nguồn nhân lực trong các lĩnh vực xây dựng, cơ khí, giao thông và các ngành nghề kỹ thuật liên quan trên địa bàn Thủ đô ngày càng lớn.

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp, nhà thầu vẫn gặp khó khăn trong tuyển dụng, nhất là lao động có tay nghề, công nhân kỹ thuật và nhân lực đáp ứng yêu cầu thi công thực tế.

Từ thực tiễn đó đặt ra yêu cầu với cơ quan quản lý nhà nước phải chủ động hơn nữa trong công tác dự báo, nắm bắt nhu cầu nhân lực, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với người lao động, gắn đào tạo nghề với nhu cầu sử dụng lao động để đảm bảo nguồn nhân lực.

Thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục phối hợp với các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, các xã, phường, doanh nghiệp, nhà thầu và cơ sở đào tạo để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, tăng cường kết nối cung - cầu lao động, hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm.