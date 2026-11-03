Lực lượng dân phòng được tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH

Học viên thực hành sử dụng bình chữa cháy tại lớp huấn luyện

Tại đây, báo cáo viên Lê Vĩnh Tiến - đại diện Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 31 – Phòng PC07 thông tin về tình hình cháy, nổ trên thế giới, trong nước và trên địa bàn Thủ đô trong 9 tháng đầu năm 2026; đồng thời phổ biến các quy định pháp luật, những nội dung trọng tâm trong công tác PCCC và CNCH.

Bên cạnh đó, Báo cáo viên phân tích vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong công tác tham mưu, phối hợp xây dựng, triển khai phương án bảo đảm an toàn PCCC và CNCH. Các học viên được hướng dẫn nhận diện nguyên nhân gây cháy, nổ; biện pháp phòng cháy trong sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và quản lý hàng hóa có nguy cơ cháy, nổ; đồng thời nâng cao kỹ năng phối hợp xử lý các tình huống sự cố, tai nạn phát sinh tại địa bàn dân cư.

Bên cạnh việc trang bị kiến thức lý thuyết, lớp huấn luyện chú trọng nội dung thực hành, giúp học viên trực tiếp rèn luyện các kỹ năng nghiệp vụ PCCC và CNCH. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, các học viên trực tiếp thực hành tư thế sử dụng bình chữa cháy, cách tiếp cận đám cháy, quy trình kiểm tra, bảo quản và sử dụng bình chữa cháy xách tay đúng kỹ thuật.

Thông qua các tình huống giả định, học viên được rèn luyện thao tác chữa cháy ban đầu, nâng cao khả năng phản ứng, kỹ năng phối hợp và xử lý tình huống khi xảy ra cháy, nổ. Qua đó, lực lượng dân phòng từng bước nâng cao năng lực ứng phó, chủ động tham gia xử lý sự cố ngay từ cơ sở, hạn chế nguy cơ cháy lan và giảm thiểu thiệt hại.

Đây cũng là dịp củng cố năng lực của lực lượng tại chỗ, góp phần thực hiện hiệu quả phương châm "4 tại chỗ": lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ; kịp thời xử lý các tình huống ngay từ khi mới phát sinh, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, giữ gìn an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên của nhân dân trên địa bàn phường Thanh Liệt.