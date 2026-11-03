Gắn chuẩn đầu ra với chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế

ANTD.VN - Trong hai ngày 2 và 3-11, trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tập huấn triển khai đánh giá mức độ người học đạt chuẩn đầu ra, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả công tác bảo đảm chất lượng giáo dục.

Phát biểu tại buổi tập huấn, PGS.TS Kim Bảo Giang - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội cho biết, đánh giá mức độ người học đạt chuẩn đầu ra là yêu cầu quan trọng trong công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

Việc công bố chuẩn đầu ra cần đi đôi với tổ chức đào tạo và phương pháp đánh giá tương ứng, qua đó, xác định được người học đạt đến mức độ nào về kiến thức, kỹ năng và năng lực đã đặt ra.

Đây không chỉ là yêu cầu phục vụ kiểm định mà còn là cơ sở để nhà trường nhìn nhận đúng chất lượng đào tạo, xác định những điểm mạnh và nội dung cần cải tiến.

PGS.TS. Kim Bảo Giang. Ảnh: HMU

Theo PGS.TS Kim Bảo Giang, định hướng của nhà trường là triển khai hoạt động đánh giá nghiêm túc, thực chất, dựa trên dữ liệu và minh chứng đáng tin cậy. Kết quả đánh giá cần phản ánh đúng năng lực của người học, thay vì chỉ dừng lại ở việc xác định các chuẩn đầu ra trên văn bản.

Đây là nền tảng để các chương trình đào tạo được rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng giáo dục.

Cùng quan điểm, PGS.TS Lê Đình Tùng - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội cho rằng, đánh giá chuẩn đầu ra cần được tính đến ngay từ quá trình thiết kế chương trình đào tạo, bảo đảm sự thống nhất giữa mục tiêu, nội dung giảng dạy, phương pháp tổ chức dạy học và hình thức đánh giá.

Đồng thời, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ trong quá trình rà soát, triển khai, xác định rõ trách nhiệm và lộ trình thực hiện để hoạt động đánh giá đi vào thực tiễn.

Một giờ học của sinh viên trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Đỗ Vi

Trong khuôn khổ chương trình, giảng viên được hướng dẫn chuẩn hóa chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO), chuẩn đầu ra học phần (CLO), các chỉ số đánh giá và xây dựng ma trận liên kết giữa các cấp độ chuẩn đầu ra.

Thông qua hướng dẫn chuyên môn và thực hành theo nhóm, các giảng viên trực tiếp rà soát chuẩn đầu ra, xác định mức độ đóng góp của từng học phần, xây dựng ma trận đặc tả đề thi và tiêu chí đánh giá.

Hoạt động nhằm cụ thể hóa mối liên kết giữa chuẩn đầu ra, giảng dạy và đánh giá, làm cơ sở triển khai đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra của người học.

Đây cũng là giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm người học đáp ứng yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và năng lực nghề nghiệp, phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.