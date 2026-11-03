ĐBQH: Tài sản bị trưng dụng khi hoàn trả nếu hư hỏng sẽ được bồi thường ra sao?

ANTD.VN - Đối với việc trưng dụng, tài sản được hoàn trả nếu có hư hỏng sẽ được khắc phục ra sao? Phần thu nhập bị mất sẽ được tính, được bồi thường như thế nào mới thực sự thỏa đáng?

Cho ý kiến về dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi), đại biểu Vũ Văn Tiến (đoàn Thành phố Hải Phòng) nhận định, việc trưng mua, trưng dụng tài sản tuy không thường xuyên được áp dụng nhưng có ý nghĩa đặc biệt trong những thời khắc khó khăn nhất.

Thực tiễn ứng phó với bão lũ và đại dịch COVID-19 cho thấy vai trò của việc huy động kịp thời nguồn lực để ứng cứu, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân và giảm thiểu thiệt hại. Hiện nay, thiên tai, dịch bệnh ngày càng khó lường, tài sản cần huy động ngày càng đa dạng, trong khi tổ chức bộ máy chính quyền và pháp luật liên quan đã có nhiều thay đổi. Vì vậy, theo đại biểu, việc sửa đổi Luật lần này là rất cấp thiết.

“Thiên tai, nhân tai có thể ập đến bất ngờ nhưng ứng cứu không thể bị động hay trì hoãn. Cứu người như cứu hỏa, nếu chậm trễ huy động phương tiện, vật tư sẽ dẫn đến đánh mất cơ hội cứu sống con người khi sinh tử cận kề. Vì vậy, pháp luật cần đi trước mở đường, tạo cơ sở để cơ quan chức năng quyết định ngay, hành động kịp thời, không để vướng mắc cản trở việc cứu hộ, cứu nạn trong hiểm nguy” - đại biểu nhấn mạnh.

Đại biểu Vũ Văn Tiến (đoàn Thành phố Hải Phòng) phát biểu

Từ yêu cầu vừa đáp ứng ứng cứu kịp thời, vừa bảo đảm quyền và lợi ích và đời sống người dân, đại biểu đóng góp ý kiến vào 2 nội dung trong dự thảo Luật:

Thứ nhất, về nguyên tắc trưng mua, trưng dụng tài sản, theo đại biểu, việc huy động nguồn lực đúng lúc, đúng chỗ có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhưng phải làm sao giải quyết được yêu cầu trước mắt mà không làm phát sinh những khó khăn, hệ lụy khác.

Về vấn đề này, khoản 7 Điều 6 dự thảo Luật đã bổ sung nguyên tắc hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ thiết yếu cho người dân, đây là tiếp thu cần thiết. Tuy nhiên, quy định vẫn còn khái quát, chưa làm rõ phải thực hiện như thế nào trong thực tế.

Vì vậy, đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo đánh giá kỹ hơn tác động của việc trưng dụng đối với tài sản đang phục vụ giáo dục, y tế và các dịch vụ thiết yếu khác; trên cơ sở đó bổ sung quy định về trách nhiệm xem xét phương án thay thế, duy trì dịch vụ trong thời gian trưng dụng và khôi phục hoạt động kịp thời khi điều kiện cho phép, bảo đảm không làm chậm việc ứng cứu trong tình huống khẩn cấp.

Thứ hai, về xác định giá, bồi thường thiệt hại và hoàn trả tài sản, đại biểu Vũ Văn Tiến nhận định, trưng mua, trưng dụng là huy động tài sản riêng để phục vụ lợi ích chung. Đối với người dân, tài sản nhiều khi là kế sinh nhai của cả gia đình, là thành quả đắng cay đơm giọt mồ hôi công sức và sự chắt chiu dành dụm một nắng hai sương.

“Tôi ghi nhận dự thảo Luật đã quy định về xác định giá, thanh toán, hoàn trả và bồi thường. Tuy nhiên, điều tôi quan tâm là quy định có bảo đảm người dân được bồi thường đầy đủ, công bằng hay không” - đại biểu băn khoăn.

Theo đại biểu, Điều 19 dự thảo Luật quy định cơ chế thẩm định lại giá khi người dân không đồng thuận, nhưng doanh nghiệp thẩm định giá vẫn do người có thẩm quyền quyết định trưng mua thuê. Vậy cơ chế nào bảo đảm việc xác định lại giá thực sự độc lập, khách quan, nhất là khi thời điểm thẩm định có thể kéo dài đến sau khi chấm dứt trường hợp trưng mua? Đối với trưng dụng, tài sản được hoàn trả nếu có hư hỏng sẽ được khắc phục ra sao? Phần thu nhập bị mất sẽ được tính, được bồi thường như thế nào mới thực sự thỏa đáng?

Từ phân tích trên, đại biểu Vũ Văn Tiến đề nghị hoàn thiện cơ chế xác định lại giá với sự tham gia của tổ chức thẩm định độc lập khi có bất đồng; quy định cụ thể căn cứ xác định thu nhập bị mất, chi phí khôi phục và trách nhiệm bồi thường; đồng thời quy định bắt buộc xác nhận hiện trạng tài sản khi bàn giao và hoàn trả.