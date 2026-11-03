Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí: 45 năm vun đắp niềm tin, vươn tầm khu vực

ANTD.VN - Từ biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển, qua 45 năm xây dựng và phát triển (1981–2026), Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí đã vươn lên trở thành bệnh viện đa khoa hạng I, cấp chuyên sâu, khẳng định vị thế trong hệ thống y tế Quảng Ninh và khu vực.

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí mang dấu ấn sâu sắc của tình hữu nghị quốc tế

Khẳng định vị thế từ nền tảng 45 năm phát triển

Được định hướng đảm nhận chức năng vùng Đồng bằng sông Hồng, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với khát vọng trở thành trung tâm y học hiện đại, chuyên sâu, chất lượng cao.

Được đưa vào hoạt động năm 1981, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí mang dấu ấn sâu sắc của tình hữu nghị quốc tế, đồng thời trở thành điểm tựa chăm sóc sức khỏe cho nhiều thế hệ người dân Quảng Ninh và các tỉnh lân cận.

Trải qua 45 năm, bệnh viện không ngừng mở rộng quy mô, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực điều trị. Hiện bệnh viện có gần 1.300 giường bệnh, 42 khoa, phòng, trung tâm và đơn vị trực thuộc, cùng hơn 1.100 cán bộ, viên chức, người lao động, trong đó có 6 tiến sĩ, 33 bác sĩ chuyên khoa II và gần 200 thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I.

Năng lực hoạt động được minh chứng bằng những kết quả ấn tượng: Mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận gần 346.000 lượt khám, trên 39.000 lượt cấp cứu, hơn 63.000 lượt điều trị nội trú và thực hiện trên 16.000 ca phẫu thuật. Trong đó, phẫu thuật đặc biệt và phẫu thuật loại I chiếm 65–70%; người bệnh ngoài tỉnh chiếm gần 23%, phản ánh phạm vi phục vụ và sức hút chuyên môn ngày càng lớn.

Bứt phá kỹ thuật cao, làm chủ những lĩnh vực chuyên sâu

Điểm nhấn trong hành trình phát triển của Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí là sự chuyển mình mạnh mẽ về năng lực chuyên môn, từ tiếp nhận chuyển giao đến từng bước làm chủ những kỹ thuật khó, phức tạp.

Bệnh viện đã triển khai khoảng 95% danh mục kỹ thuật theo phân tuyến, phát triển đồng bộ nhiều chuyên ngành mũi nhọn: can thiệp tim – mạch máu; phẫu thuật thần kinh sọ não, cột sống; thay khớp háng, khớp gối; hồi sức tim phổi bằng ECMO; nội soi tiêu hóa can thiệp ERCP; phẫu thuật nội soi nâng cao và điều trị ung thư bằng các phương pháp hiện đại.

Dấu ấn nổi bật là việc được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện lấy, ghép thận từ người hiến sống và người hiến chết não. Đến nay, bệnh viện đã thực hiện thành công 8 ca ghép thận và 2 ca ghép giác mạc, khẳng định bước tiến quan trọng trong lĩnh vực ghép tạng, ghép mô tại tuyến tỉnh.

Một ca ghép thận tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí

Những thành tựu này không chỉ thể hiện trình độ chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ mà còn mang ý nghĩa thiết thực đối với người bệnh, giúp mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại địa phương. Tỷ lệ chuyển tuyến được duy trì dưới 1%, góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên.

Trên nền tảng đó, bệnh viện tiếp tục định hướng phát triển phẫu thuật robot, hỗ trợ sinh sản chuyên sâu và các kỹ thuật ghép tạng khác, từng bước tiếp cận những thành tựu tiên tiến của y học hiện đại.

Chất lượng chuyên môn song hành cùng an toàn người bệnh

Không chỉ nổi bật về kỹ thuật điều trị, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí còn chú trọng xây dựng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện, lấy an toàn người bệnh, hiệu quả điều trị và sự hài lòng làm thước đo.

Bác sĩ thực hiện phân tích tiêu bản mô bệnh học trên hệ thống hiển vi và phần mềm hỗ trợ tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí

Các lĩnh vực quản lý chất lượng – an toàn người bệnh, dược lâm sàng, quản lý và chăm sóc điều dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn được phát triển theo hướng chuyên nghiệp, góp phần tối ưu hiệu quả sử dụng thuốc, phòng ngừa rủi ro, nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo đảm an toàn trong suốt quá trình điều trị.

Chất lượng bệnh viện đạt trên 4,6/5 điểm theo bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện Việt Nam; tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú đạt 97,5–98,4%, ngoại trú đạt khoảng 98%.

Cùng với đó, bệnh viện đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng bệnh án điện tử, chữ ký số, trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ chuyên môn và quản lý chất lượng, từng bước xây dựng môi trường khám chữa bệnh hiện đại, thuận tiện và minh bạch.

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đưa robot dẫn đường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào phục vụ người dân đến khám chữa bệnh.

Phát triển kỹ thuật cao gắn với bảo đảm chất lượng, an toàn và trải nghiệm người bệnh chính là nền tảng tạo nên uy tín bền vững của bệnh viện.

Đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế – động lực phát triển bền vững

Là đơn vị có bề dày trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí tiếp tục khẳng định vai trò trong phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

Việc sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh vào bệnh viện năm 2025 mở ra mô hình “Viện trường”, kết nối đào tạo với thực hành lâm sàng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật. Mô hình này tạo động lực xây dựng đội ngũ nhân lực y tế vừa vững lý thuyết, vừa thành thạo thực hành, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của y học chuyên sâu.

Song song với hợp tác, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện đầu ngành trong nước, bệnh viện tiếp tục mở rộng quan hệ chuyên môn với các đối tác quốc tế, trong đó có Thụy Điển, Pháp, Bỉ, nhằm cập nhật tri thức, công nghệ và phương pháp quản lý y tế tiên tiến.

Vươn tầm trung tâm y học khu vực

Một dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển là việc Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí được xác định là một trong 17 bệnh viện đa khoa cấp tỉnh trên cả nước được định hướng đảm nhận chức năng vùng, theo Quyết định số 1658/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

Theo quy hoạch, bệnh viện được định hướng đảm nhận chức năng vùng Đồng bằng sông Hồng, cùng với Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Xanh Pôn và Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1. Đây là cơ sở quan trọng để bệnh viện tiếp tục phát triển năng lực điều trị chuyên sâu, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, chỉ đạo tuyến và tham gia ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp trong khu vực.

Đặc biệt, dự án mở rộng, nâng cấp bệnh viện với tổng mức đầu tư gần 1.300 tỷ đồng, dự kiến bổ sung khoảng 680 giường bệnh, sẽ tạo thêm điều kiện để phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nâng cao năng lực chuyên môn và đáp ứng yêu cầu của cơ sở y tế đảm nhận chức năng vùng.

Phối cảnh dự án mở rộng Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí

45 năm xây dựng và phát triển là hành trình khẳng định uy tín bằng chất lượng chuyên môn, y đức và niềm tin của người bệnh. Với nền tảng đã được bồi đắp, sự quan tâm đầu tư của tỉnh Quảng Ninh cùng khát vọng đổi mới, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm y học chuyên sâu của khu vực.