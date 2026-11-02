Rà soát, xử lý 9 công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy và đất đai

ANTD.VN - UBND xã Mê Linh, Hà Nội vừa phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 21 tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng và thống nhất phương hướng xử lý đối với 9 công trình có vi phạm, tồn tại liên quan đến lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và đất đai trên địa bàn.

Đồng chí Trần Nguyên Ngọc – Phó Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị

Làm rõ từng vi phạm, xác định trách nhiệm cụ thể

Việc rà soát nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, vi phạm, không để phát sinh nguy cơ mất an toàn cháy, nổ và những vấn đề phức tạp trong quản lý, sử dụng đất.

Thời gian qua, cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã Mê Linh ngày càng đa dạng. Nhu cầu sử dụng mặt bằng, xây dựng công trình phục vụ hoạt động kinh tế của các tổ chức, cá nhân cũng tăng lên. Tuy nhiên, thực tế này đặt ra nhiều yêu cầu đối với công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo đảm an toàn PCCC, nhất là tại những công trình chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Trước tình hình đó, UBND xã Mê Linh đã phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 21 tổ chức hội nghị rà soát, đánh giá và đề xuất phương án xử lý các công trình còn tồn tại, vi phạm. Qua kiểm tra, địa phương đã tổng hợp 9 công trình cần tập trung xem xét, xác minh và giải quyết.

Trung tá Nguyễn Văn Hậu – Phó Đội trưởng Đội CC và CNCH khu vực số 21 báo cáo tình hình các cơ sở vi phạm về PCCC

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả rà soát, đồng thời tập trung phân tích hiện trạng, hồ sơ pháp lý và những vấn đề còn tồn tại tại từng công trình. Trọng tâm là xác định nguồn gốc, mục đích sử dụng đất, quá trình xây dựng, quy mô hoạt động và các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC.

Đối với lĩnh vực đất đai, công tác rà soát tập trung vào việc xác định nguồn gốc đất, mục đích sử dụng, hiện trạng công trình và quá trình sử dụng của từng tổ chức, cá nhân. Những trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc xây dựng công trình không đúng quy định sẽ được xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Trong khi đó, đối với lĩnh vực PCCC, lực lượng chức năng tập trung đánh giá các điều kiện an toàn tại công trình, từ hệ thống điện, lối thoát nạn, đường giao thông phục vụ chữa cháy đến việc trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu và duy trì các điều kiện an toàn trong quá trình hoạt động.

Đây là những nội dung đặc biệt quan trọng, nhất là đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nơi tập kết hàng hóa, sử dụng nhiều thiết bị điện hoặc thường xuyên tập trung đông người. Chỉ một sơ suất trong quản lý, sử dụng điện, sắp xếp hàng hóa hay bố trí lối thoát nạn cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khi xảy ra cháy, nổ.

Do đó, việc rà soát không chỉ nhằm phát hiện, xử lý những tồn tại về mặt thủ tục mà còn hướng tới nhận diện đầy đủ các nguy cơ mất an toàn thực tế, từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời. Đặc biệt, những thiếu sót trực tiếp ảnh hưởng đến tính mạng con người và khả năng tiếp cận, triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cần được ưu tiên giải quyết.

Đồng chí Đỗ Hoàng Việt – Trưởng Phòng Hạ Tầng Nông Nghiệp và Môi Trường báo cáo tình hình các cơ sở vi phạm trong lĩnh vực đất đai

Các đại biểu thống nhất, việc xử lý 9 công trình phải căn cứ vào hồ sơ, tài liệu và hiện trạng thực tế; làm rõ tính chất, mức độ vi phạm, trách nhiệm của chủ công trình cũng như thẩm quyền giải quyết của từng cơ quan, đơn vị. Quá trình thực hiện cần bảo đảm khách quan, đúng quy định, tránh chồng chéo hoặc xử lý thiếu triệt để.

Kiên quyết khắc phục tồn tại, không để vi phạm kéo dài

Trên cơ sở kết quả rà soát, hội nghị đã tập trung thảo luận, đề xuất phương hướng xử lý đối với từng trường hợp. Đối với những tồn tại về PCCC, chủ công trình, chủ cơ sở được yêu cầu khẩn trương kiểm tra, bổ sung và hoàn thiện các điều kiện an toàn theo quy định. Trong đó, cần chú trọng kiểm tra hệ thống điện, bố trí mặt bằng, sắp xếp hàng hóa, bảo đảm lối thoát nạn và trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy ban đầu.

Việc khắc phục phải được thực hiện thực chất, không mang tính hình thức, đối phó. Chủ cơ sở có trách nhiệm thường xuyên tự kiểm tra, duy trì các điều kiện an toàn PCCC trong suốt quá trình hoạt động, chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ từ sớm, từ xa.

Đối với những vi phạm về đất đai, UBND xã tập trung chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, xác minh nguồn gốc, mục đích sử dụng đất và hiện trạng công trình. Trên cơ sở đó, tham mưu, đề xuất biện pháp xử lý phù hợp với quy định pháp luật. Những trường hợp phải tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục tình trạng ban đầu của đất hoặc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả khác phải nghiêm túc chấp hành yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Ông Vũ Văn Cương - Đại diện các chủ cơ sở có công trình vi phạm phát biểu ý kiến và cam kết trước hội nghị

Đáng chú ý, đối với các công trình đồng thời tồn tại vi phạm về đất đai và điều kiện an toàn PCCC, việc xử lý cần được triển khai đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND xã, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 21 cùng các bộ phận chuyên môn. Mục tiêu là giải quyết đầy đủ các nội dung vi phạm, không để việc khắc phục ở lĩnh vực này làm phát sinh hoặc bỏ sót những tồn tại ở lĩnh vực khác.

UBND xã Mê Linh cũng yêu cầu các chủ công trình nghiêm túc phối hợp với cơ quan chức năng, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác xác minh; chủ động thực hiện các biện pháp khắc phục theo yêu cầu. Việc chấp hành pháp luật về đất đai và PCCC không chỉ là nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của người lao động và Nhân dân xung quanh.

Thời gian tới, UBND xã Mê Linh tiếp tục phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 21 hoàn thiện hồ sơ đối với 9 công trình, xác định rõ nội dung vi phạm, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và tiến độ khắc phục cụ thể. Công tác kiểm tra, giám sát sẽ được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đôn đốc các chủ công trình thực hiện nghiêm yêu cầu của cơ quan chức năng.

Đối với những trường hợp không tự giác chấp hành, cố tình kéo dài thời gian khắc phục hoặc tiếp tục phát sinh vi phạm, địa phương sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét, xử lý nghiêm theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.

Song song với xử lý vi phạm, xã Mê Linh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về PCCC, cứu nạn, cứu hộ và đất đai đến các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Qua đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành, chủ động phòng ngừa cháy, nổ và sử dụng đất đúng mục đích.