Hướng dẫn kỹ năng PCCC&CNCH tại các cơ sở giáo dục tiểu học

ANTD.VN - Ngày 2-11, Đội CC&CNCH khu vực số 35 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, CATP Hà Nội phối hợp với Phân hiệu Phùng Xá - Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xuy Xá, xã Hồng Sơn, TP Hà Nội tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành kỹ năng PCCC&CNCH cho 330 người là cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Tại buổi tuyên truyền cán bộ Cảnh sát PCCC&CNCH đã trực tiếp truyền đạt các kiến thức cơ bản, quan trọng trong việc chấp hành các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC đối với các cơ sở giáo dục. Nội dung tập trung vào những nguy cơ cháy, nổ, tai nạn sự cố có thể xảy ra tại trường học; các tác nhân ảnh hưởng đến quá trình thoát nạn, gây nguy hại đến sức khoẻ, tính mạng của cán bộ giáo viên, học sinh, đồng thời đưa ra những giải pháp ngăn chặn, xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn sự cố ngay từ ban đầu.

Hướng dẫn kỹ năng di chuyển tự thoát nạn trong môi trường nhiễm khói khí độc khi xảy ra cháy, nổ

Trong chương trình lần này các em học sinh được hướng dẫn nhiều kỹ năng quan trọng liên quan đến công tác PCCC&CNCH như: Nhận biết các nguy cơ cháy, nổ, tai nạn sự cố, quy trình báo động cháy; thực hiện kỹ năng tự thoát nạn trong môi trường nhiễm khói khí độc; kỹ năng sử dụng mặt nạ phòng độc, bình chữa cháy xách tay, chăn chiên…Bên cạnh đó tuyên truyền viên đưa ra nhiều tình huống khẩn cấp, trực tiếp phối hợp cùng cán bộ giáo viên và học sinh lựa chọn phương án giải quyết phù hợp và an toàn trước những nguy hiểm về cháy, nổ, sự cố, tai nạn nếu xảy ra.

Đặc biệt tại chương trình trải nghiệm, cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường cũng được trải nghiệm sử dụng một số thiết bị chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH như: Lăng, vòi chữa cháy, mặt nạ phòng độc cách ly, dây cứu hộ; trải nghiệm mặc trang phục chữa cháy, thăm quan và di chuyển trên xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ…

Học sinh hào hứng trải nghiệm mặc trang phục chữa cháy chuyên dụng.

Trong phần giao lưu, cán bộ, giáo viên và học sinh đã đặt ra nhiều câu hỏi thú vị, thực tiễn liên quan đến việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt trong trường học đảm bảo an toàn PCCC…các câu hỏi đều được cán bộ chiến sỹ giải đáp nhanh chóng, chính xác, phù hợp với từng nội dung.

Thông qua chương trình, cán bộ, giáo viên và học sinh được trải nghiệm nhiều nội dung quan trọng trong công tác PCCC&CNCH, từ đó nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, hỗ trợ những người xung quanh và cộng đồng trước nguy cơ cháy, nổ, sự cố tai nạn có thể xảy ra, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.