Người phụ nữ bị lừa số tiền lớn vì “ôm" 6 thửa đất tại dự án “bánh vẽ”

Tòa án nhân dân TP Hà Nội, ngày 20-8 đã tuyên phạt bị cáo Trần Sinh Viên (SN 1994, Chủ tịch HĐQT Công ty Emerald, Công ty Garen và Tổng giám đốc Công ty Bình Minh) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trần Sinh Viên bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Quá trình xét xử cho thấy, do cần tiền để trả nợ, chi trả hoạt động của các công ty nêu trên và chi tiêu cá nhân, Trần Sinh Viên đã đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty Emerald, Công ty Garen và Công ty Bình Minh là chủ đầu tư hoặc có quyền bán căn hộ, bán các lô đất tại nhiều dự án ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Điều này nhằm mục đich khiến nhiều người tin tưởng chuyển tiền cho Viên để mua các thửa đất hoặc các căn hộ tại các dự án trên rồi chiếm đoạt.

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 3-2022 đến tháng 5-2024, Trần Sinh Viên đã chiếm đoạt của 19 người bị hại với tổng số tiền gần 9,7 tỷ đồng. Trong đó, bà Phạm Thị Minh Thành (SN 1965, ở Thái Nguyên) bị chiếm đoạt 4 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2022, bị cáo Viên đưa ra thông tin gian dối với các nhân viên của Công ty Emerald về việc doanh nghiệp này là chủ sở hữu của dự án khu dân cư Thịnh Lang và đang triển khai bán các thửa đất tại dự án trên.

Khi khách hàng thanh toán toàn bộ tiền, công ty sẽ làm thủ tục công chứng, sang tên cho khách hàng. Nếu các nhân viên giới thiệu được khách hàng chuyển tiền mua các thửa đất tại dự án thì sẽ được hưởng 1%/tổng giá trị thỏa thuận mua bán. Viên còn dẫn nhân viên công ty đi xem vị trí đất và đưa bản đồ tương ứng với các thửa đất để nhân viên tìm khách hàng.

Tin tưởng Viên, tháng 3-2022, anh Nguyễn Duy Tiến (nhân viên bán hàng của Công ty Emerald) đã giới thiệu với bà Phạm Thị Minh Thành về dự án khu dân cư Thịnh Lang, đồng thời dẫn người phụ nữ này đi xem thực tế vị trí thửa đất.

Tiếp đó, anh Tiến dẫn bà Thành đến trụ sở Công ty Emerald để gặp Viên. Tại đây, Viên tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về việc dự án đang mở bán và thuộc quyền sở hữu, định đoạt của Công ty Emerald. Nếu bà Thành đồng ý mua thì sẽ được doanh nghiệp giảm giá từ 7% - 10%.

Tin tưởng thông tin Viên đưa ra, bà Thành đã đồng ý mua 6 thửa đất tại dự án. Ngày 21-3-2022, tại trụ sở Công ty Emerald, bà Thành và Viên ký 6 “Hợp đồng nguyên tắc thoả thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu dân cư Thịnh Lang” với nội dung Công ty Emerald chuyển nhượng cho bà Phạm Thị Minh Thành 6 thửa đất với tổng giá trị hơn 20,5 tỷ đồng.

Ngay sau khi ký hợp đồng, bà Thành đã chuyển 4 tỷ đồng vào tài khoản của Viên để đặt cọc mua đất. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền cho Viên, bà Thành không được chuyển nhượng các thửa đất trên như cam kết.

Sau này, bà Thành tìm hiểu về dự án thì được biết toàn bộ thông tin những lô đất Trần Sinh Viên và Công ty Emerald bán cho mình là không có thật. Công ty Emerald không phải là chủ sở hữu và cũng không có quyền bán, chuyển nhượng những thửa đất trên cho bà Thành.

Khi bà Thành yêu cầu trả lại số tiền đã nhận thì Viên lập “Hợp đồng thanh lý” và “Giấy hẹn trả tiền hợp đồng thanh lý đất”, đồng thời hứa hẹn sẽ trả lại toàn bộ số tiền trên. Tuy nhiên sau đó Viên vẫn không trả tiền cho bà Thành như cam kết. Do đó, bà Thành đã làm đơn tố giác Trần Sinh Viên tới cơ quan công an.