Đề xuất BHYT chi trả 350.000 đồng cho một lần khám sức khỏe định kỳ

ANTD.VN - Bộ Y tế đề xuất quỹ Bảo hiểm y tế chi tối đa 350.000 đồng cho người trên 18 tuổi khám sức khỏe định kỳ mỗi năm, 250.000 đồng với trẻ 6-18 tuổi và 200.000 đồng trẻ dưới 6 tuổi.

Đề xuất BHYT chi trả tối đa 350.000 đồng/người/năm để khám sức khỏe định kỳ

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ cho một số nhóm người tham gia BHYT.

Thông tư quy định đối tượng, điều kiện, mức thanh toán, danh mục dịch vụ kỹ thuật khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng thuộc phạm vi chi trả của quỹ BHYT.

Theo dự thảo, người có thẻ BHYT thuộc một số nhóm đối tượng sẽ được quỹ thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ trong phạm vi quyền lợi.

Nhóm này gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu...

Ngoài ra, chính sách còn áp dụng với người thuộc nhóm tự đóng BHYT, sinh viên, học viên sau đại học và một số đối tượng khác. Trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non, học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông cũng thuộc nhóm được thanh toán theo quy định về công tác y tế trường học.

Việc khám có thể được tổ chức tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc tổ chức khám lưu động tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, nơi cư trú theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Một số đối tượng đặc thù là người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, người trên 80 tuổi, người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội không thể đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thể được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức khám lưu động tại nơi cư trú theo phân công nhiệm vụ của chính quyền địa phương và khả năng thực tế của địa phương.

Theo dự thảo, chi phí khám sức khỏe định kỳ đối với người trên 18 tuổi bao gồm tiền công khám, chi phí thực hiện dịch vụ kỹ thuật, chi phí cập nhật hồ sơ quản lý sức khỏe theo lộ trình cân đối quỹ BHYT.

Mức thanh toán tối đa cho 1 lần khám sức khỏe định kỳ đối với người trên 18 tuổi không vượt quá 350.000 đồng/người/lần/năm.

Theo dự thảo, với người trên 18 tuổi, danh mục dịch vụ kỹ thuật được BHYT chi trả gồm nhiều nội dung khám và xét nghiệm cơ bản.

Danh mục dịch vụ kỹ thuật được đề xuất gồm khám với mức thanh toán tối đa 105.200 đồng; xét nghiệm công thức máu tối đa 51.700 đồng; đường máu và creatinin mỗi loại tối đa 23.300 đồng.

Ngoài ra còn có xét nghiệm triglyceride, cholesterol toàn phần và HDL-cholesterol, mỗi loại tối đa 29.100 đồng; xét nghiệm men gan ASAT, ALAT, tổng phân tích nước tiểu; siêu âm ổ bụng và X-quang ngực thẳng khi phù hợp với hướng dẫn chuyên môn và tình trạng thực tế của người được khám.

Xét nghiệm axit uric cũng được đưa vào danh mục, với mức tối đa 23.300 đồng. Dự thảo nêu các trường hợp có thể được chỉ định gồm nam giới trung niên, phụ nữ sau mãn kinh, người béo phì, người sử dụng rượu bia thường xuyên hoặc ăn nhiều thực phẩm giàu đạm.

Bộ Y tế lưu ý, danh mục trên là số lượng dịch vụ tối đa. Bác sĩ sẽ quyết định chỉ định cụ thể dựa trên hướng dẫn chuyên môn và tình trạng thực tế của từng người.

Nếu được thông qua, thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.