Ban hành Quy chế giám sát tăng cường với giao dịch chứng khoán trong kỳ cơ cấu chỉ số FTSE Russell

ANTD.VN - Hoạt động giám sát tăng cường nhằm nhận diện sớm các giao dịch có dấu hiệu thao túng giá chứng khoán hoặc sử dụng thông tin nội bộ để trục lợi trong thời kỳ cơ cấu danh mục chỉ số.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa có quyết định về việc ban hành Quy chế giám sát tăng cường đối với giao dịch chứng khoán trong các kỳ cơ cấu chỉ số FTSE Russell.

Hoạt động giám sát tăng cường nhằm nhận diện sớm các giao dịch có dấu hiệu thao túng giá chứng khoán hoặc sử dụng thông tin nội bộ để trục lợi trong thời kỳ cơ cấu danh mục chỉ số.

Các đối tượng được giám sát tăng cường bao gồm các cổ phiếu có khả năng được thêm vào, loại ra khỏi thành phần chỉ số từ ngày chốt dữ liệu được FTSE Russell công bố thông tin và cổ phiếu chính thức được thêm vào, loại ra khỏi thành phần chỉ số được FTSE Russell công bố thông tin.

Hoạt động giao dịch chứng khoán trong các kỳ cơ cấu chỉ số FTSE Russell sẽ được tăng cường giám sát

Cụ thể, hoạt động giám sát tăng cường đối với giao dịch chứng khoán trong các kỳ cơ cấu chỉ số FTSE Russell được thiết lập theo chu trình 03 giai đoạn.

Giai đoạn 1 từ ngày giao dịch liền trước ngày chốt dữ liệu đến ngày giao dịch liền trước ngày công bố thông tin. Giai đoạn 2 từ ngày công bố thông tin đến ngày giao dịch liền trước ngày chỉ số có hiệu lực. Giai đoạn 3 từ ngày chỉ số có hiệu lực đến hết 05 ngày giao dịch liền sau ngày chỉ số có hiệu lực.

Theo quy chế, các nội dung giám sát bao gồm: Giám sát giao dịch của tài khoản, nhóm tài khoản có dấu hiệu tác động đến giá hoặc thanh khoản; Giám sát tài khoản, nhóm tài khoản có dấu hiệu tác động đến giá đóng cửa tại ngày giao dịch liền trước ngày chỉ số có hiệu lực; Giám sát giao dịch của tài khoản, nhóm tài khoản có dấu hiệu sử dụng thông tin nội bộ trong mua bán chứng khoán.

Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) là đơn vị chủ trì xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Quy trình giám sát tăng cường đối với giao dịch chứng khoán trong các kỳ cơ cấu chỉ số FTSE Russell sau khi VNX chấp thuận.

Trên cơ sở Bộ tiêu chí giám sát giao dịch chứng khoán do VNX ban hành và điều kiện thực tế của thị trường, HOSE xác định các tham số áp dụng cho tiêu chí giám sát cho hoạt động giám sát tăng cường đối với giao dịch chứng khoán trong các kỳ cơ cấu chỉ số FTSE Russell, báo cáo VNX có ý kiến để áp dụng.

Quy chế quy định trách nhiệm của VNX sẽ chỉ đạo, giám sát và đôn đốc HOSE trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động giám sát tăng cường đối với giao dịch chứng khoán trong kỳ cơ cấu chỉ số FTSE Russell; Chấp thuận Quy trình giám sát tăng cường đối với giao dịch chứng khoán trong kỳ cơ cấu chỉ số FTSE Russell do HOSE xây dựng. VNX cũng có trách nhiệm có ý kiến đối với tham số áp dụng cho tiêu chí giám sát sử dụng cho hoạt động giám sát tăng cường đối với giao dịch chứng khoán trong kỳ cơ cấu chỉ số FTSE Russell.

Về phía HOSE, Sở có trách nhiệm Tổ chức thực hiện hoạt động giám sát theo quy định tại Quy chế này, đồng thời yêu cầu thành viên giao dịch cung cấp thông tin, tài liệu để làm rõ các giao dịch có dấu hiệu nghi vấn trong các kỳ cơ cấu chỉ số FTSE Russell và Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và VNX về các trường hợp có giao dịch nghi vấn. Các thành viên giao dịch cũng có trách nhiệm cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu khi HOSE và VNX yêu cầu.