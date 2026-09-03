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Xuất khẩu nông sản 8 tháng thu về hơn 49 tỷ USD

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Tuyết Nhung

ANTD.VN - Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 8 ước đạt 6,47 tỷ USD, giảm 3,5% so với tháng trước nhưng tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 8 tháng, xuất khẩu nhóm hàng này đạt hơn 49 tỷ USD, tăng 7%. Trong đó, xuất khẩu nông sản đạt 25,66 tỷ USD, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước; thủy sản đạt 7,94 tỷ USD, tăng 10,9%...

Một số nhóm hàng ghi nhận mức tăng trưởng cao: xuất khẩu rau quả đạt 6,02 tỷ USD, tăng 24,9%; hạt tiêu đạt 1,24 tỷ USD, tăng 9,6%... Trong khi đó, giá trị xuất khẩu gạo đạt 2,86 tỷ USD, giảm 11,9%; cà phê đạt 6 tỷ USD, giảm 9,1% dù khối lượng xuất khẩu tăng 13,1%.

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Xuất khẩu nông, lâm thuỷ sản trong 8 tháng đầu năm 2026 thu về hơn 49 tỷ USD

Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất đối với các mặt hàng nông, lâm, thủy sản chính của Việt Nam, chiếm 22,7% thị phần. Hoa Kỳ chiếm 19,1% và Nhật Bản chiếm 6,8%. Trong 8 tháng, giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 221%, Nhật Bản tăng 2%, trong khi Hoa Kỳ giảm 0,4%.

Ở chiều nhập khẩu, tháng 8 kim ngạch ước đạt 4,01 tỷ USD, giảm 9,9% so với tháng trước và giảm 7,4% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 8 tháng, nhập khẩu nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 35 tỷ USD, tăng 8,1%.

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Từ khóa:

#xuất khẩu nông sản #xuất khẩu rau quả #xuất khẩu thuỷ sản #xuất khẩu gạo

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