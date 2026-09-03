Xuất khẩu nông sản 8 tháng thu về hơn 49 tỷ USD

Tính chung 8 tháng, xuất khẩu nhóm hàng này đạt hơn 49 tỷ USD, tăng 7%. Trong đó, xuất khẩu nông sản đạt 25,66 tỷ USD, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước; thủy sản đạt 7,94 tỷ USD, tăng 10,9%...
Một số nhóm hàng ghi nhận mức tăng trưởng cao: xuất khẩu rau quả đạt 6,02 tỷ USD, tăng 24,9%; hạt tiêu đạt 1,24 tỷ USD, tăng 9,6%... Trong khi đó, giá trị xuất khẩu gạo đạt 2,86 tỷ USD, giảm 11,9%; cà phê đạt 6 tỷ USD, giảm 9,1% dù khối lượng xuất khẩu tăng 13,1%.
Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất đối với các mặt hàng nông, lâm, thủy sản chính của Việt Nam, chiếm 22,7% thị phần. Hoa Kỳ chiếm 19,1% và Nhật Bản chiếm 6,8%. Trong 8 tháng, giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 221%, Nhật Bản tăng 2%, trong khi Hoa Kỳ giảm 0,4%.
Ở chiều nhập khẩu, tháng 8 kim ngạch ước đạt 4,01 tỷ USD, giảm 9,9% so với tháng trước và giảm 7,4% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 8 tháng, nhập khẩu nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 35 tỷ USD, tăng 8,1%.