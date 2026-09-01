Hà Nội tiếp tục công khai danh sách người nộp thuế trạng thái 03, 06, yêu cầu phối hợp xử lý dứt điểm

ANTD.VN - Thuế TP Hà Nội vừa tiếp tục công khai danh sách người nộp thuế thuộc diện ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, tính đến ngày 20/8/2026.

Việc công khai được thực hiện căn cứ Điều 4 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn số 5322/CT-PC ngày 28/7/2026 của Cục Thuế về công khai thông tin người nộp thuế trạng thái 03, 06.

Theo đó, trạng thái 03 bao gồm các doanh nghiệp, tổ chức ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Còn trạng thái 06 là các doanh nghiệp, tổ chức không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Định kỳ hàng tháng, trên cơ sở rà soát dữ liệu quản lý thuế, Thuế TP Hà Nội tổng hợp và công khai danh sách để người nộp thuế chủ động kiểm tra thông tin, phối hợp với cơ quan thuế và sớm xử lý dứt điểm tình trạng mã số thuế theo quy định.

Việc xử lý dứt điểm trạng thái mã số thuế giúp người nộp thuế ở trạng thái 03, 06 không phát sinh các rủi ro

Thuế TP Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức có tên trong danh sách công khai chủ động kiểm tra tình trạng hoạt động và thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp, tổ chức.

Đồng thời, rà soát hồ sơ khai thuế, hóa đơn và các nghĩa vụ thuế còn phải thực hiện; Liên hệ Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn, hỗ trợ xác định nguyên nhân và phương án xử lý phù hợp.

Trường hợp tiếp tục hoạt động, thực hiện các thủ tục cần thiết để khôi phục trạng thái mã số thuế theo quy định; Trường hợp đã ngừng hoạt động, hoàn thiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Đồng thời, các doanh nghiệp, tổ chức phải hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ thuế còn tồn đọng, nếu có.

Theo cơ quan Thuế, việc chủ động rà soát và xử lý sớm là cách tốt nhất để bảo vệ quyền lợi của chính người nộp thuế. “Việc để tình trạng ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kéo dài có thể dẫn đến phát sinh nghĩa vụ thuế, tiền chậm nộp, tiền xử phạt vi phạm hành chính và các rủi ro pháp lý liên quan” – Thuế TP Hà Nội cho biết.

Để kịp thời tiếp nhận các thông tin từ cơ quan thuế, Thuế TP Hà Nội khuyến nghị người nộp thuế: Thường xuyên theo dõi thông tin trên các kênh thông tin chính thức của cơ quan thuế; Cài đặt và sử dụng eTax Mobile, thường xuyên kiểm tra các thông báo của cơ quan thuế tại mục “Thông báo” trên màn hình chính.

Khi phát hiện thông tin đăng ký thuế chưa chính xác hoặc mã số thuế đang ở trạng thái 03, 06, chủ động liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Các doanh nghiệp, tổ chức cũng cần chủ động cập nhật địa chỉ, thông tin đăng ký và hoàn thành các thủ tục thuế cần thiết để bảo đảm hồ sơ thuế được đầy đủ, chính xác.

“Lưu ý: Đối với trường hợp đã được cơ quan thuế thông báo, mời làm việc nhưng không phối hợp thực hiện nghĩa vụ thuế, hoặc trường hợp có dấu hiệu lợi dụng pháp nhân, hóa đơn điện tử để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, cơ quan thuế sẽ căn cứ tính chất, mức độ của từng trường hợp để áp dụng các biện pháp quản lý theo quy định của pháp luật, bao gồm công khai thông tin, áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với khoản nợ thuế theo quy định và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để xác minh, xử lý hành vi vi phạm” – Thuế TP Hà Nội nhấn mạnh.

Cơ quan Thuế cũng cho rằng, việc chủ động rà soát, cập nhật thông tin và thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế mà còn góp phần chuẩn hóa, minh bạch dữ liệu quản lý thuế; phòng ngừa nguy cơ thông tin doanh nghiệp, cá nhân bị lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, minh bạch và bền vững.

Chi tiết danh sách các doanh nghiệp thuộc trạng thái 03 và 06 trên do Thuế TP Hà Nội quản lý tại đây.