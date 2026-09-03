Quốc Cường Gia Lai lãi lớn nhờ bán dự án thủy điện, mảng kinh doanh chính vẫn lỗ

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026 của CTCP Quốc Cường Gia Lai tăng đột biến nếu chỉ nhìn vào lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên, phía sau con số gần 182 tỷ đồng lợi nhuận lại là một bức tranh kém tích cực hơn khi hoạt động kinh doanh thông thường vẫn ghi nhận khoản lỗ hơn 15 tỷ đồng.

Sự chênh lệch này chủ yếu xuất phát từ việc doanh nghiệp hoàn tất chuyển nhượng 3 dự án thủy điện IaGrai 1, IaGrai 2 và Ayun Trung. Khoản thu phát sinh từ thương vụ đã tạo cú hích lớn cho lợi nhuận, giúp kết quả nửa đầu năm tăng hơn 18 lần so với cùng kỳ 2025, dù phần lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đã đảo chiều từ mức lãi gần 39 tỷ đồng sang âm.

Quốc Cường Gia Lai lãi lớn nhờ bán dự án thuỷ điện, mảng kinh doanh chính vẫn lỗ

Theo báo cáo, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận hơn 243 tỷ đồng từ thanh lý, nhượng bán tài sản liên quan đến các nhà máy thủy điện. Việc bàn giao 3 dự án cũng đã hoàn tất vào ngày 31/5/2026, qua đó mang lại khoảng 243,45 tỷ đồng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Điều đáng chú ý là đây không chỉ là câu chuyện về một khoản lợi nhuận bất thường. Sau thương vụ, cơ cấu hoạt động của Quốc Cường Gia Lai cũng thay đổi khi doanh nghiệp chính thức không còn nguồn doanh thu từ thủy điện. Đây từng là mảng đóng góp khoảng 34% tổng doanh thu trong năm 2025.

Như vậy, khoản tiền thu được từ việc bán các dự án thủy điện giúp doanh nghiệp cải thiện đáng kể kết quả trong kỳ, nhưng đồng thời cũng khiến Quốc Cường Gia Lai mất đi một nguồn thu đã từng đóng góp tỷ trọng đáng kể. Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn chưa có lãi, khả năng duy trì kết quả tích cực trong các kỳ tới sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào tiến độ các dự án bất động sản còn lại.

Một điểm khác đáng chú ý trên bảng cân đối kế toán là các khoản vay từ bên liên quan vẫn chiếm quy mô khá lớn.

Cuối tháng 6/2026, Quốc Cường Gia Lai có hơn 773 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính từ các bên liên quan, giảm khoảng 107 tỷ đồng so với đầu năm. Dù dư nợ đã hạ xuống, nguồn vốn từ nhóm này vẫn đóng vai trò đáng kể đối với doanh nghiệp.

Trong đó, các cá nhân có quan hệ với lãnh đạo công ty đang cho Quốc Cường Gia Lai vay khoảng 468 tỷ đồng. Bà Nguyễn Ngọc Huyền My có khoản cho vay 197,8 tỷ đồng, ông Nguyễn Quốc Cường cho vay 30 tỷ đồng, còn ông Lầu Đức Duy cho vay hơn 240 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Lại Thị Hoàng Yến, con gái Chủ tịch HĐQT Lại Thế Hà, có khoản cho vay hơn 285 tỷ đồng. Ông Lại Thế Hà cũng đang cho doanh nghiệp vay 20 tỷ đồng.

Quy mô các khoản vay này cho thấy bên cạnh việc thu tiền từ thương vụ thủy điện, Quốc Cường Gia Lai vẫn cần duy trì các nguồn vốn hỗ trợ từ bên liên quan để phục vụ hoạt động và xử lý các nghĩa vụ tài chính.

Áp lực lớn hơn đối với Quốc Cường Gia Lai hiện nằm ở dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển. Đây gần như là tài sản dự án quan trọng nhất còn lại của doanh nghiệp, song nhiều năm qua vẫn chưa thể đưa vào khai thác do những vướng mắc liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát.

Theo phán quyết của vụ án, Quốc Cường Gia Lai phải hoàn trả 2.882,8 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan để được nhận lại các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến dự án đang được cơ quan thi hành án tạm giữ. Đây là số tiền doanh nghiệp từng nhận từ giao dịch với CTCP Đầu tư Sunny Island.

Tính đến cuối tháng 6/2026, Quốc Cường Gia Lai đã thực hiện 1.300 tỷ đồng nghĩa vụ thanh toán, trong khi hơn 1.582 tỷ đồng vẫn còn phải trả. Khoản nghĩa vụ này vẫn được ghi nhận trên báo cáo tài chính bán niên đã soát xét.

Doanh nghiệp sau đó tiếp tục thanh toán thêm 111,4 tỷ đồng trong tháng 7/2026. Nhờ vậy, tổng số tiền đã trả đã vượt 1.411 tỷ đồng, còn khoảng 1.471 tỷ đồng phải tiếp tục thực hiện.

Dù nghĩa vụ đã giảm gần một nửa so với số tiền ban đầu, áp lực vẫn không nhỏ khi đặt cạnh quy mô kinh doanh hiện tại của Quốc Cường Gia Lai. Đáng chú ý, doanh nghiệp vẫn đang “giam” khoảng 5.400 tỷ đồng chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn tại Phước Kiển tính đến giữa năm 2026.

Điều này khiến bức tranh tài chính của Quốc Cường Gia Lai có sự đối lập khá rõ: doanh nghiệp vừa có một khoản lợi nhuận lớn nhờ bán tài sản, nhưng nguồn thu này mang tính không thường xuyên; trong khi tài sản quan trọng nhất là Phước Kiển vẫn chưa thể khai thông và đi kèm nghĩa vụ thanh toán khoảng 1.471 tỷ đồng.