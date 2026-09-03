Đón Quốc khánh tại Phú Quốc, du khách 'chạm tự hào' trước những công trình biểu tượng

ANTD.VN -Quốc khánh 2/9 khoác lên Phú Quốc một diện mạo rực rỡ và giàu cảm xúc hơn. Từ những công trình biểu tượng giữa biển trời đến các màn trình diễn nghệ thuật, pháo hoa và những trải nghiệm mang đậm tinh thần ngày lễ, mỗi hành trình khám phá đảo Ngọc đều mở ra một cách riêng để du khách cảm nhận tình yêu và niềm tự hào về Việt Nam.

“Chạm tự hào” trước những dấu ấn Việt Nam vươn ra biển lớn

Dịp Quốc khánh 2/9, Phú Quốc vẫn giữ trọn vẻ đẹp biển xanh, cát trắng và những buổi hoàng hôn quen thuộc. Chỉ khác rằng, sắc đỏ của cờ Tổ quốc hiện diện trên các cung đường, không gian du lịch và những công trình biểu tượng, khiến không khí ngày lễ lan tỏa khắp Nam đảo.

Giữa biển trời đảo Ngọc, sắc đỏ Quốc khánh rực rỡ trong từng góc nhìn. Ảnh: TDC.

Với nhiều du khách, những trải nghiệm quen thuộc ở Phú Quốc bỗng mang một cảm xúc khác giữa những dấu ấn của một vùng đất đang không ngừng đổi thay.

Từ lâu, Phú Quốc đã được biết đến như một điểm đến sở hữu những cảnh quan đặc biệt. Nhưng cùng với vẻ đẹp thiên nhiên, đảo Ngọc còn gây chú ý bởi những công trình quy mô, tầm cỡ thế giới do Tập đoàn Sun Group kiến tạo.

Cáp treo Hòn Thơm là một trong số đó. Với chiều dài 7.899,9 m, tuyến cáp treo ba dây dài nhất thế giới đưa du khách băng qua vùng biển xanh của quần đảo An Thới, mở ra đặc quyền chiêm ngưỡng vẻ đẹp tạo hóa từ trên cao – điều mà không phải điểm đến biển đảo nào cũng có.

Hành trình trên cáp treo Hòn Thơm đưa du khách lướt qua biển trời quần đảo An Thới. Ảnh: TDC.

Cũng trên vùng đất Nam đảo, những công trình mang dấu ấn kỷ lục tiếp tục tạo nên bản sắc riêng cho Phú Quốc. Sân khấu tổ chức kiệt tác nghệ thuật Kiss of the Sea – Nụ hôn của biển cả – từng được trao danh hiệu “Nhà hát ngoài trời sở hữu màn chiếu nước và sức chứa lớn nhất thế giới”. Khi màn đêm buông xuống, cả không gian bên biển trở thành sàn diễn của ánh sáng, nước, lửa và công nghệ, tạo nên một trải nghiệm khác biệt cho du lịch biển.

Show diễn Kiss of the Sea trở thành điểm “Chạm tự hào” khổng lồ của Sunset Town. Ảnh: TDC.

Khoảnh khắc ấy càng trở nên đặc biệt khi sắc đỏ của pháo hoa hòa cùng ánh sáng trên mặt nước, tạo nên một không gian vừa choáng ngợp vừa đậm màu sắc ngày lễ. Giữa biển trời Phú Quốc, thông điệp về niềm tự hào Việt Nam được kể bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, công nghệ và những màn trình diễn quy mô lớn.

Nếu Kiss of the Sea chinh phục khán giả bằng chất cinematic choáng ngợp, thì Symphony of the Sea lại chiêu đãi du khách bằng một “bữa tiệc” thị giác ở cự ly không tưởng. Flyboard, jetski và âm nhạc liên tục tạo nên những nhịp chuyển sôi động, trước khi bầu trời bất ngờ bừng sáng bởi pháo hoa. Giữa những chùm sáng rực rỡ, hình ảnh trái tim xuất hiện trên nền trời đêm, gửi gắm thông điệp “Tổ quốc trong tim”.

Màn pháo hoa hình trái tim rực sáng tại show diễn Symphony of the Sea. Ảnh: TDC

Khoảnh khắc chùm pháo hoa sắc đỏ chỉ kéo dài trong ít phút nhưng đủ để nhiều khán giả cùng hướng điện thoại lên bầu trời, chờ đợi và lưu giữ. Giữa một chương trình giải trí, biểu tượng của tình yêu đất nước xuất hiện theo cách đặc biệt, đủ rõ để tạo nên sự xúc động trong lòng du khách.

Du khách vừa uống bia tại Sun Bavaria GastroPub, vừa ngắm nhìn hoàng hôn buông lơi tại Cầu Hôn. Ảnh: TDC.

Cách đó không xa, Sun Bavaria GastroPub – nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới – cùng Cầu Hôn, công trình sử dụng tới 5.000 tấn thép, tương đương một nửa lượng thép dựng tháp Eiffel, đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho Phú Quốc.

Nhưng đứng trước những công trình ấy giữa biển trời đảo Ngọc, điều khiến du khách xúc động hơn cả không chỉ là quy mô, mà còn là niềm tự hào khi những dấu ấn kiến trúc mang tầm vóc quốc tế hôm nay cùng khoác lên sắc đỏ cờ Tổ quốc. Một Phú Quốc hiện đại, tự tin và đầy kiêu hãnh đang hiện hữu giữa biển trời Việt Nam.

Khi thông điệp “Tổ quốc trong tim” hiện diện trong từng trải nghiệm

Nếu những công trình lớn cho thấy một Việt Nam đang kiến tạo, thì tình yêu đất nước lại hiện diện qua những trải nghiệm gần gũi tại Phú Quốc.

Tại Sunset Town (Thị trấn Hoàng Hôn), sắc đỏ và hình ảnh ngôi sao vàng tiếp tục xuất hiện trong những góc check-in, món ăn và thức uống, khiến một buổi dạo chơi cũng mang màu sắc riêng của ngày lễ.

Du khách lưu lại khoảnh khắc “chạm tự hào” bên những chiếc bánh mang sắc cờ Việt Nam. Ảnh: TDC

Tại tiệm bánh của nghệ nhân Pháp nổi tiếng Eric Kayser, những món bánh mang cảm hứng Việt Nam trở thành điểm nhấn thú vị trong hành trình khám phá đảo Ngọc. Du khách có thể lưu giữ những kỷ niệm bên những chiếc bánh mang sắc cờ Tổ quốc, nhâm nhi đồ uống tại Cafe Apollo với lá cờ nhỏ cài bên ly hoặc tạo dáng giữa những booth rực rỡ sắc đỏ sao vàng.

Du khách quốc tế thích thú check-in tại cùng quốc kỳ Việt Nam. Ảnh: TDC

Những trải nghiệm nhỏ mà tinh tế ấy góp phần tạo nên bầu không khí đặc biệt, nơi niềm vui du ngoạn hòa cùng cảm xúc tự hào trong những ngày Quốc khánh. Đáng chú ý, tinh thần ấy không chỉ lan tỏa tới du khách Việt mà còn khiến những người bạn quốc tế hào hứng hòa mình vào không khí lễ Quốc khánh 2/9.

Từ những công trình vươn giữa biển, những màn pháo hoa trên nền trời đến sắc đỏ hiện diện trong từng trải nghiệm, Phú Quốc tạo nên những “điểm chạm tự hào” riêng. Để rồi giữa biển xanh quen thuộc, mỗi hành trình khám phá đảo Ngọc cũng trở thành một dịp để thêm yêu và tự hào về Việt Nam.