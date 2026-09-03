Cần chuyển từ tư duy “sản xuất rồi chờ người đến mua”

ANTD.VN - Sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, sản phẩm OCOP dù đã có nhiều cải tiến song vẫn cần thay đổi để được giá bán cao hơn và sức lan tỏa trên thị trường mạnh mẽ hơn.

Các đại biểu tham dự tọa đàm sáng 3-9

Sáng 3-9, Tạp chí Công Thương tổ chức tọa đàm “Khai thác sức cầu nội địa, mở rộng đầu ra cho sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

Theo ông Đào Đức Huấn- Trưởng phòng quản lý OCOP và Du lịch nông thôn, Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhiều hợp tác tác xã đã sản xuất ra những sản phẩm tốt và có nhiều tiềm năng để đưa ra sản phẩm ra thị trường.

Tuy nhiên, để sản phẩm bán được giá cao hơn, sức lan tỏa mạnh mẽ hơn, nhà sản xuất, hợp tác xã vẫn cần thay đổi.

“Trước hết là thay đổi tư duy, cần nhận thức được rằng tham gia thị trường là xu hướng tất yếu và để tham gia thị trường thì phải thay đổi; Còn nếu chỉ dừng lại ở việc sản xuất và có người đến mua thì chúng ta chỉ dừng lại ở đó thôi. Nếu muốn bán giá cao hơn, muốn sản phẩm được lan tỏa hơn thì rõ ràng phải thay đổi, từ kỹ thuật, tổ chức các thành viên, năng lực về xây dựng thương hiệu đến sự tìm hiểu kiến thức về bảo quản sản phẩm và khả năng sẵn sàng tham gia để đối thoại, trao đổi với hệ thống thương mại…”- ông Đào Đức Huấn nói.

Theo ông Đào Đức Huấn, người sản xuất, hợp tác xã… phải có sự tính toán để có sự phù hợp với từng thị trường, điển hình như bán cho khách du lịch khác, bán cho siêu thị khác, bán quà tặng, quà biếu khác. Tất cả những năng lực này phải thay đổi. Các chương trình OCOP vừa qua đều đang hướng đến những thay đổi đó.

Đồng quan điểm, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn- Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho rằng, hợp tác xã, nhà sản xuất phải trả lời được những câu hỏi cụ thể để có được đơn hàng thường xuyên không? Chất lượng có đồng đều không? Sản lượng có đáp ứng được hay không nếu như muốn tham gia vào những hệ thống phân phối lớn?

Tiếp theo nữa, cần có đầy đủ dữ liệu, chứng từ, đây đều là những quy chuẩn, quy định trong OCOP hay cả những chứng nhận khác. Nếu thị trường có phản hồi thì phải có sự điều chỉnh theo tín hiệu của thị trường.

Theo ông Lê Đức Hải- Giám đốc, Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Hữu Lũng (Lạng Sơn), những năm gần đây, na của hợp tác xã được mở rộng kênh phân phối, tiêu thụ song đầu ra cho sản phẩm vẫn chưa ổn định.

Đại diện hợp tác xã mong muốn các cơ quan nhà nước hỗ trợ xây dựng bộ nhận diện, về chứng nhận OCOP, thiết kế đến bao bì, ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm; cách thức bảo quản sản phẩm cũng như sử dụng thuốc, phân bón chất lượng cao, nhằm đưa sản phẩm sạch, an toàn, chất lượng cao nhất đến người tiêu dùng.