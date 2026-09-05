Nâng mạnh trần tín dụng đối với các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Hà Nội

ANTD.VN - Trần tín dụng đối với một khách hàng có thể được nâng lên 38% vốn tự có ngân hàng và lên tới 52% đối với một khách hàng và người có liên quan khi vay vốn triển khai các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Hà Nội.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dự thảo Thông tư Quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô theo quy định tại Nghị quyết 258/2025/QH15.

Theo quy định hiện hành, ngân hàng bị giới hạn tỷ lệ cấp tín dụng đối với một khách hàng và nhóm khách hàng liên quan. Trong đó, từ ngày 1/1/2026 đến trước ngày 1/1/2027, giới hạn cấp tín dụng sẽ còn 13% vốn tự có đối với một khách hàng; 21% vốn tự có đối với một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó.

Từ ngày 1/1/2027 đến trước ngày 1/1/2028, các tỷ lệ này tăng lên lần lượt là 12% và 19%; từ 1/1/2028 đến trước 1/1/2029 là 11% và 17%; từ 2029 trở đi là 10% và 15%.

Phối cảnh dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Tại dự thảo, Ngân hàng Nhà nước đề xuất mức cấp tín dụng tối đa đề nghị đối với một khách hàng không vượt quá 38% vốn tự có của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; đối với một khách hàng và người có liên quan, tổng mức cấp tín dụng tối đa được đề xuất không vượt quá 52% vốn tự có của ngân hàng.

Khoản tín dụng vượt giới hạn chỉ được sử dụng để cho vay các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Để được xem xét, khách hàng phải đáp ứng các điều kiện theo Quyết định 09/2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và có nhu cầu vay vốn để đầu tư dự án lớn, quan trọng tại Hà Nội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 và Điều 4 Nghị quyết số 258/2025/QH15.

Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) chỉ được xem xét chấp thuận khoản cấp tín dụng vượt giới hạn khi đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 3 Quyết định 09/2024/QĐ-TTg ngày 01/07/2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Trong thời hạn 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của các bộ, ngành, địa phương hoặc ý kiến giải trình của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn do ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp.

Trường hợp hồ sơ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 3 Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản thông báo cho ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong đó ghi rõ các điều kiện mà ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa đáp ứng được.

Trường hợp hồ sơ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã hợp lý, hợp lệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định việc cấp tín dụng vượt giới hạn của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.