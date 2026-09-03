Chứng khoán quay đầu giảm, khối ngoại bán ròng mạnh hơn 1.500 tỷ đồng

ANTD.VN - Thị trường chứng khoán giao dịch không mấy tích cực sau nghỉ Lễ, VN-Index quay đầu giảm sau chuỗi 7 phiên tăng liên tiếp, khối ngoại bán ròng hơn 1.500 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán vừa khép lại 8 khá tích cực khi chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng hơn 96 điểm, tương ứng tăng 5,55%, sau 2 tháng giảm liên tiếp trước đó.

Đặc biệt là nửa cuối tháng, VN-Index ghi nhận chuỗi 7 phiên tăng liên tiếp, khối ngoại đã mua ròng hơn 1.100 tỷ đồng trong tuần cuối tháng, qua đó đưa giá trị bán ròng của khối ngoại trong tháng 8 xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm.

Tuy nhiên, mở cửa trở lại sau 5 ngày nghỉ Lễ, thị trường lại giao dịch không mấy tích cực khi dòng tiền vẫn chủ yếu đứng ngoài quan sát. Trong khi đó, áp lực bán trở lại trên diện rộng khiến sắc đỏ áp đảo trên bảng điện tử.

Có thời điểm, áp lực bán khiến VN-Index giảm mạnh gần 30 điểm, xuống vùng 1.803 điểm trước khi hồi phục trở lại.

Thị trường chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh

Chốt phiên sáng, sàn HOSE có 91 mã tăng và 203 mã giảm, VN-Index giảm 10,51 điểm (-0,57%), xuống 1.821,61 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 282,2 triệu đơn vị, giá trị 8.028 tỷ đồng.

Một trong những động lực giúp thị trường bật hồi tích cực chính là mã lớn VIC tìm lại sắc xanh, trong khi VHM thu hẹp đà giảm đáng kể.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán vẫn chủ yếu giao dịch trong sắc đỏ. Tuy nhiên, một vài điểm sáng ngành như SSB ngược dòng, chốt phiên tăng 5,3%.

Nhóm cổ phiếu năng lượng và phân bón là điểm sáng thị trường bởi sắc xanh bao phủ toàn ngành. Trong đó, BSR tăng 3%, DPM tăng 4,5%...

Trên sàn HNX, phiên sáng có 43 mã tăng và 66 mã giảm, HNX-Index giảm 2,09 điểm (-0,73%), xuống 282,68 điểm.

UPCoM-Index là chỉ số duy nhất giữ được sắc xanh khi tăng nhẹ 0,33 điểm (+0,26%), lên 127,83 điểm.

Nỗ lực hồi phục được tiếp tục trong phiên chiều, tuy nhiên dòng tiền chủ yếu thăm dò nên không đủ giúp cho chỉ số lấy lại sắc xanh. VN-Index chốt phiên thu hẹp đà giảm còn 4,4 điểm (-0,24%) xuống 1.827,72 điểm.

Trên sàn HOSE, số mã giảm lên tới 236 mã, trong khi chỉ còn 93 mã tăng. Riêng rổ VN30 cũng có tới 24 mã giảm, trong đó TCB, TCH, VPB giảm 3 – 4%. Hàng loạt mã ngân hàng như VCB, LPB, DHB, MBB, SHB đều giảm trên 2%.

Ở chiều ngược lại, VIC tăng 3,6%, VHM, VRE tăng nhẹ 0,6% và 0,8%; đặc biệt SSB chốt phiên với sắc tím… là những nhân tố chính giúp thu hẹp đà giảm của chỉ số.

Thanh khoản sàn HOSE đạt hơn 633 triệu đơn vị, trị giá 17.464 tỷ đồng. Điểm trừ là giao dịch khối ngoại khi khối này quay đầu bán ròng mạnh 1.531 tỷ đồng. Tình trạng bán ròng diễn ra trên diện rộng, với VCB (-215 tỷ đồng); VPB (-173 tỷ đồng); VIC (-155 tỷ đồng); TCB (-154 tỷ đồng); HPG (-147 tỷ đồng); MSN (-111 tỷ đồng)… Ngoài ra, các mã NVL, ACB, TCX, PNJ, NLG… đều bị bán ròng 70 – 80 tỷ đồng.

HNX-Index chốt phiên cũng giảm 2,53 điểm (-0,89%) xuống 282,24. Trên sàn có 84 mã giảm, 45 mã tăng. Thanh khoản đạt 45,4 triệu đơn vị, trị giá 757,5 tỷ đồng; khối ngoại bán ròng hơn 52 tỷ đồng.

UPCoM-Index tăng nhẹ 0,28 điểm (+0,22%) lên 127,78 điểm với 106 mã tăng, 109 mã giảm.