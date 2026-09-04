Từ gói cước đến phòng chờ thương gia: Trả trước không chỉ là nghe gọi

ANTD.VN - Trong cuộc sống hiện đại, nhu cầu sử dụng điện thoại của mỗi người cũng khác nhau, từ data, thoại, nhắn tin đến các tiện ích đi kèm. Với thuê bao trả trước VinaPhone, người dùng có thể lựa chọn gói cước theo cách mình sử dụng và nhận thêm nhiều quyền lợi trong quá trình gắn bó.

Thuê bao trả trước VNPT có thêm nhiều tiện ích

Điện thoại thông minh ngày càng tích hợp nhiều chức năng phục vụ từ công việc, học tập, giải trí đến giữ liên lạc với gia đình. Một nhân viên văn phòng có thể cần Internet liên tục trong ngày làm việc, trong khi một sinh viên lại quan tâm nhiều hơn đến data để học tập, giải trí và kết nối mạng xã hội. Với người lớn tuổi, nhu cầu đơn giản hơn, chủ yếu là nghe gọi để giữ liên lạc với gia đình. Vì vậy, khi lựa chọn dịch vụ di động, câu hỏi thực tế không nhất thiết là “gói nào nhiều ưu đãi nhất?”, mà là “mình thực sự cần gì?”.

Người dùng data nhiều sẽ quan tâm đến dung lượng Internet; người thường xuyên liên lạc sẽ chú trọng ưu đãi thoại; trong khi những người có nhu cầu đa dạng sẽ tìm kiếm các gói kết hợp data, thoại và SMS. Khi lựa chọn sát với thói quen sử dụng, người dùng vừa đáp ứng nhu cầu kết nối, vừa chủ động hơn trong việc kiểm soát chi tiêu.

Đó cũng là lý do thuê bao trả trước vẫn có vị trí riêng trong đời sống di động. Người dùng chủ động nạp tiền, lựa chọn gói cước và điều chỉnh cách sử dụng, thay vì phải tìm một phương án giống nhau cho tất cả.

Gói cước VinaPhone trả trước: nhiều lựa chọn, thêm tiện ích

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, VinaPhone xây dựng danh mục gói cước trả trước từ các gói data, gói kết hợp thoại và data đến những lựa chọn tích hợp dịch vụ giải trí, giáo dục.

Chẳng hạn, SODA125 có 8GB data mỗi ngày, được miễn phí data truy cập ứng dụng MyTV Mobile, TikTok và YouTube; miễn phí xem 140 kênh truyền hình (gồm chùm kênh VTVcab) và tài khoản giáo dục Cambridge. D159V kết hợp 6GB data mỗi ngày với 1.500 phút gọi nội mạng, 200 phút gọi ngoại mạng, 200 SMS nội mạng và quyền sử dụng MyTV Mobile. Trong khi đó, YOLO100M cung cấp 1GB data mỗi ngày và miễn phí data khi truy cập Facebook, TikTok, YouTube và MyTV.

Các lựa chọn trên cho thấy người dùng không nhất thiết phải tìm một gói có dung lượng hay ưu đãi cao nhất, mà có thể cân nhắc theo mục đích sử dụng hằng ngày, từ học tập, làm việc, giải trí đến liên lạc.

Các gói cước trả trước cũng được thiết kế với những cách đăng ký tương ứng. Với các gói hỗ trợ đăng ký qua SMS, khách hàng có thể thực hiện theo cú pháp của từng gói gửi 888, ví dụ với YOLO100M, soạn DK YOLO100M gửi 888; với D159V, soạn DK D159V gửi 900.

Kết nối trọn vẹn, thêm nhiều giá trị cùng VinaPhone

Thuê bao trả trước VinaPhone không chỉ có các gói cước đa dạng mà còn đi kèm chương trình ưu đãi và chính sách chăm sóc dành cho khách hàng trong quá trình sử dụng.

Thông qua chương trình VinaPhone Plus, khách hàng có thể tích lũy điểm từ việc sử dụng dịch vụ để đổi lấy nhiều ưu đãi, quà tặng. Hệ thống ưu đãi trải rộng từ những nhu cầu quen thuộc như đồ uống, mua sắm, dịch vụ đến những trải nghiệm cao cấp như phòng chờ thương gia.

Bên cạnh các chương trình dành cho khách hàng, chất lượng dịch vụ là nền tảng để duy trì liên lạc trong công việc và cuộc sống. Tại Mobile World Congress 2026, VinaPhone được Ookla trao chứng nhận “Best 5G Network Award in Vietnam and SEA”, ghi nhận chất lượng mạng 5G tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Trước đó, báo cáo Speedtest của Ookla cũng ghi nhận VinaPhone có tốc độ 5G nhanh nhất Việt Nam trong nửa đầu năm 2025.

Cùng với chất lượng mạng, hệ thống chăm sóc khách hàng được duy trì để hỗ trợ người dùng khi cần. Tổng đài chăm sóc khách hàng di động 18001091 hoạt động 24/7 sẵn sàng giúp khách hàng tìm giải quyết những thắc mắc trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký, hòa mạng hoặc tìm hiểu các gói di động trả trước VinaPhone có thể tham khảo tại app My VNPT, digishop.vnpt.vn, tổng đài 18001091 hoặc các điểm giao dịch VinaPhone.