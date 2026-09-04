ANTD.VN - Tháng 8-2026, mức nhập siêu của cả nước chỉ 0,12 tỷ USD, giảm mạnh so với các tháng trước đó.

Nhập siêu giảm tốc trong nửa cuối tháng 8

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trong tháng 8 đạt 109,7 tỷ USD, giảm 0,1% so với tháng trước và tăng 31,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng, con số là trên 770 tỷ USD, thuộc diện cao nhất của 8 tháng kể từ trước đến nay, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 374,84 tỷ USD, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước.

Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 8 tháng đạt 395,3 tỷ USD, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, tính chung 8 tháng, cán cân thương mại hàng hóa vẫn thâm hụt 20,46 tỷ USD, tức là vẫn ở mức cao, nhất là so với mức xuất siêu trên 14 tỷ USD của cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, dấu hiệu tích cực là nhập siêu đang giảm tốc.

Trong tháng 8, nhập siêu chỉ còn 0,12 tỷ USD và tổng mức nhập siêu còn 20,46 tỷ USD. Kết quả này cho thấy cán cân thương mại đã đảo chiều trong nửa cuối tháng, bởi lẽ thời điểm giữa tháng 8-2026, mức nhập siêu của cả nước đã là 1,5 tỷ USD và tổng mức nhập siêu là 21,88 tỷ USD.

Trong tổng mức nhập siêu này, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 30,6 tỷ USD; trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 10,14 tỷ USD.

Các mặt hàng nhập siêu cao tiếp tục là điện tử, máy tính và linh kiện (60,6 tỷ USD); xăng dầu (7,4 tỷ USD); chất dẻo (6,7 tỷ USD); than các loại (6,2 tỷ USD); dầu thô (5,3 tỷ USD); sản phẩm hóa chất (3,9 tỷ USD); hóa chất (3,9 tỷ USD)...