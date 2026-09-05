Kem Tràng Tiền rời số 35 sau gần 70 năm: Khép lại một chương, viết tiếp hành trình mới

ANTD.VN - Từ ngày 15/9 tới đây, Kem Tràng Tiền sẽ dừng đón khách tại số 35 Tràng Tiền, khép lại gần 70 năm gắn bó với một trong những địa chỉ ẩm thực quen thuộc nhất Hà Nội. Tuy nhiên, đây không phải dấu chấm hết của thương hiệu mà là bước chuyển sang những không gian kinh doanh mới ngay khu vực trung tâm Thủ đô.

Thông tin Kem Tràng Tiền chuẩn bị dừng hoạt động tại số 35 Tràng Tiền nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người Hà Nội và du khách bởi đây không đơn thuần là một điểm bán kem.

Kem Tràng Tiền thông báo dừng bán ở cửa hàng 35 Tràng Tiền từ ngày 15/9/2026 (Ảnh: Kem Tràng Tiền).

Theo kế hoạch, từ ngày 15/9/2026, cửa hàng tại số 35 Tràng Tiền sẽ chính thức dừng đón khách. Thương hiệu chưa công bố chi tiết nguyên nhân của việc rời địa điểm này, chỉ cho biết đây là bước chuyển giao để tiếp tục phát triển những không gian kinh doanh mới và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Sau khi điểm bán số 35 dừng hoạt động, khách hàng vẫn có thể tìm mua Kem Tràng Tiền tại ba địa chỉ gần khu vực hồ Gươm gồm 18 Hàng Bài, 44 Tràng Tiền và 18 Ngô Quyền.

Trong đó, 18 Hàng Bài được phát triển theo mô hình cửa hàng chủ lực mới. Khoảng cách giữa các điểm bán mới và địa chỉ cũ không xa, cho thấy thương hiệu vẫn muốn duy trì sự hiện diện tại khu vực trung tâm Hà Nội, nơi đã góp phần hình thành giá trị của cái tên Kem Tràng Tiền.

Việc đóng một cửa hàng vì thế không đồng nghĩa Kem Tràng Tiền rời khỏi phố cổ hay ngừng kinh doanh. Ngược lại, nhìn vào quá trình mở các điểm bán mới thời gian gần đây, có thể thấy thương hiệu đang chuyển từ mô hình phụ thuộc rất lớn vào một “địa chỉ biểu tượng” sang mạng lưới phân phối rộng hơn.

Từ một cửa hàng kem trở thành một phần ký ức Hà Nội

Kem Tràng Tiền ra đời từ năm 1958. Tên gọi “Tràng Tiền” cũng bắt nguồn từ chính con phố nơi những sản phẩm đầu tiên được sản xuất và bán ra.

Trong nhiều thập niên, hình ảnh người dân dựng xe trước số nhà 35 Tràng Tiền, đứng ăn kem giữa phố hay cầm những que kem cốm, đậu xanh, sữa dừa đi bộ quanh hồ Gươm trở thành một hình ảnh quen thuộc của Hà Nội.

Điểm đặc biệt của Kem Tràng Tiền nằm ở chỗ thương hiệu và địa điểm gần như hòa vào nhau.

Với nhiều thương hiệu tiêu dùng khác, khách hàng có thể nhớ tên sản phẩm nhưng ít quan tâm cửa hàng đầu tiên nằm ở đâu. Với Kem Tràng Tiền, số 35 Tràng Tiền lại trở thành một phần của câu chuyện thương hiệu.

Nhiều người đến đây không chỉ để mua một que kem mà còn để tìm lại một trải nghiệm đã lặp lại từ thời thơ ấu: đứng ăn kem, nhìn dòng người qua phố, rồi đi bộ về phía hồ Hoàn Kiếm.

Chính lớp ký ức đó giúp Kem Tràng Tiền có thứ tài sản mà không phải thương hiệu hiện đại nào cũng dễ dàng tạo ra bằng quảng cáo: sự gắn bó giữa một sản phẩm, một địa điểm và đời sống đô thị.

Bởi vậy, việc dừng bán tại số 35 tạo ra nhiều cảm xúc hơn so với việc đóng một cửa hàng thông thường.

Số 35 đóng cửa nhưng mạng lưới Kem Tràng Tiền đang mở rộng

Nếu chỉ nhìn vào việc cửa hàng số 35 dừng hoạt động, người tiêu dùng có thể nghĩ rằng thương hiệu đang thu hẹp kinh doanh. Nhưng bức tranh rộng hơn cho thấy một chiều hướng khác.

Những năm gần đây, Kem Tràng Tiền đẩy mạnh hệ thống đại lý, điểm bán và mô hình nhượng quyền. Mạng lưới từng được công bố đã lên tới khoảng 410 điểm trên toàn quốc, trải từ cửa hàng truyền thống đến đại lý và các điểm nhượng quyền.

Năm 2025, thương hiệu mở điểm chính hãng tại 18 Ngô Quyền. Đến năm 2026, một cửa hàng mới tiếp tục xuất hiện tại 44 Tràng Tiền, sau đó là không gian lớn tại 18 Hàng Bài.

Đáng chú ý, cả ba địa chỉ tiếp tục hoạt động sau ngày 15/9 đều nằm quanh khu vực hồ Gươm.

Điều này cho thấy Kem Tràng Tiền vẫn coi trung tâm Hà Nội là thị trường đặc biệt quan trọng, nhưng cách tiếp cận đang thay đổi.

Thay vì tập trung phần lớn sức hút vào một địa chỉ duy nhất, thương hiệu có thể phân bổ lượng khách sang nhiều không gian khác nhau, đồng thời mở rộng thêm sản phẩm, đồ uống và trải nghiệm mua sắm.

Đó cũng là hướng đi thường thấy khi những thương hiệu lâu đời muốn vừa giữ yếu tố di sản, vừa thích nghi với nhu cầu tiêu dùng mới.

Khi một thương hiệu gần 70 năm phải tìm cách trẻ hóa

Kem Tràng Tiền từng trải qua nhiều lần thay đổi nhưng phần lớn diễn ra khá thận trọng.

Phải tới năm 2020, thương hiệu mới thực hiện cuộc thay đổi lớn về logo và bao bì sau hơn 60 năm. Những năm sau đó, danh mục sản phẩm cũng được mở rộng bên cạnh các dòng kem quen thuộc như cốm, đậu xanh, sữa dừa hay cacao.

Việc phát triển cửa hàng mới, mô hình nhượng quyền và những không gian bán hàng hiện đại có thể xem là bước tiếp theo trong quá trình này.

Thách thức nằm ở chỗ một thương hiệu di sản không thể thay đổi giống một thương hiệu mới.

Nếu hiện đại hóa quá nhanh, doanh nghiệp có nguy cơ làm mất đi cảm giác quen thuộc khiến nhiều thế hệ khách hàng tìm đến. Nhưng nếu giữ nguyên mô hình cũ quá lâu, thương hiệu lại khó cạnh tranh với hàng loạt chuỗi kem, trà sữa, cà phê và đồ uống mới liên tục mở rộng trên thị trường.

Bài toán của Kem Tràng Tiền vì vậy không chỉ là bán nhiều kem hơn, mà là làm thế nào để một khách hàng trẻ vẫn thấy thương hiệu hấp dẫn trong khi người Hà Nội lớn tuổi không cảm thấy những ký ức quen thuộc bị mất đi.

Phía sau Kem Tràng Tiền là một hệ sinh thái thực phẩm đang mở rộng

Kem Tràng Tiền hiện thuộc hệ sinh thái thực phẩm của One Capital Hospitality thông qua One Capital Consumer.

Không chỉ có kem, hệ sinh thái này còn phát triển những thương hiệu thực phẩm lâu năm khác như Givral Bakery, Fuji Foods và Hải Hà - Kotobuki.

Đây là chi tiết đáng chú ý khi nhìn vào tương lai của Kem Tràng Tiền.

Thay vì hoạt động như một thương hiệu kem độc lập, Kem Tràng Tiền ngày càng nằm trong một hệ sinh thái tiêu dùng lớn hơn, nơi các thương hiệu có thể chia sẻ hệ thống bán hàng, mặt bằng, phân phối, marketing và nguồn lực quản trị.

Trong nửa đầu năm 2026, doanh thu của One Capital Hospitality tăng mạnh so với cùng kỳ, trong đó việc mở rộng mảng thực phẩm là một trong những động lực quan trọng. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn ghi nhận khoản lỗ sau thuế gần 22 tỷ đồng.

Điều này cho thấy chiến lược mở rộng quy mô chưa đồng nghĩa ngay với việc hiệu quả kinh doanh sẽ tăng tương ứng.

Với ngành thực phẩm và đồ uống, áp lực từ nguyên liệu, logistics, mặt bằng, nhân sự và cạnh tranh ngày càng lớn. Một thương hiệu lâu đời vì thế vẫn phải giải cùng những bài toán tài chính như các chuỗi hiện đại khác.

Điểm khác biệt của Kem Tràng Tiền là doanh nghiệp đang sở hữu một tài sản vô hình rất lớn: thương hiệu đã tồn tại gần bảy thập niên.

Giá trị lớn nhất không nằm ở một mặt bằng

Việc rời số 35 Tràng Tiền chắc chắn tạo cảm giác tiếc nuối, bởi với nhiều người đây là địa điểm gắn trực tiếp với ký ức Hà Nội.

Tuy nhiên, xét dưới góc độ thương hiệu, một địa chỉ chỉ thực sự có giá trị lâu dài khi những giá trị gắn với nó có thể được chuyển sang thế hệ cửa hàng tiếp theo.

Câu hỏi lớn với Kem Tràng Tiền sau ngày 15/9 vì thế không phải là thương hiệu còn bán kem ở số 35 hay không.

Điều đáng quan tâm hơn là liệu những cửa hàng mới có giữ được cảm giác mà khách hàng từng tìm thấy tại địa chỉ cũ: sự giản dị, gần gũi, hương vị quen thuộc và mối liên hệ đặc biệt với Hà Nội.

Một mặt bằng có thể thay đổi, nhưng thương hiệu chỉ thực sự mất đi khi người tiêu dùng không còn nhận ra những giá trị từng khiến họ yêu thích nó.

Với Kem Tràng Tiền, việc rời số 35 sau gần 70 năm vì thế vừa là một cuộc chia tay, vừa là phép thử cho quá trình chuyển đổi của một thương hiệu di sản.

Một chương cũ sắp khép lại trên phố Tràng Tiền. Còn câu chuyện gần bảy thập niên của cây kem Hà Nội vẫn đang được viết tiếp ở những địa chỉ mới.