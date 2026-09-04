Quy định mới về Sở giao dịch hàng hóa

ANTD.VN - Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 47/2026/TT-BCT quy định về hồ sơ đề nghị thành lập Sở giao dịch hàng hóa, chế độ báo cáo và kết nối dữ liệu.

Quy định mới về thị trường giao dịch hàng hóa

Thông tư góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý và thúc đẩy chuyển đổi số trong theo dõi, giám sát hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa.

Một trong những nội dung quan trọng của Thông tư số 47/2026/TT-BCT là quy định cụ thể nội dung Báo cáo mô tả hệ thống công nghệ thông tin, các tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện về hệ thống công nghệ thông tin và Đề án giải trình về mô hình, tổ chức hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa, giải pháp, lộ trình niêm yết hàng hóa sản xuất tại Việt Nam trong thời gian 05 năm.

Các quy định này góp phần chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giúp doanh nghiệp xác định rõ thông tin và tài liệu cần chuẩn bị khi đề nghị thành lập Sở giao dịch hàng hóa. Đồng thời, đây cũng là căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước tiếp nhận, xem xét và thẩm định hồ sơ một cách thống nhất, công khai và minh bạch.

Hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa có tính chuyên môn cao, quy mô giao dịch lớn và liên hệ chặt chẽ với thị trường hàng hóa trong nước, quốc tế. Vì vậy, việc hình thành cơ chế kết nối và chia sẻ dữ liệu thống nhất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác theo dõi, giám sát thị trường.

Thông tin, dữ liệu được cung cấp đầy đủ và kịp thời sẽ giúp cơ quan quản lý nhà nước chủ động nhận diện biến động bất thường, theo dõi việc thực hiện nghĩa vụ của các chủ thể tham gia thị trường, tăng cường quản lý rủi ro và kịp thời áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm duy trì hoạt động an toàn, ổn định của thị trường.

Các quy định mới cũng góp phần nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình của Sở giao dịch hàng hóa, Trung tâm thanh toán bù trừ và các tổ chức có liên quan; qua đó bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch.

Các quy định mới cũng tạo cơ sở thúc đẩy từng bước đưa các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam tham gia thị trường giao dịch tập trung; hỗ trợ doanh nghiệp hình thành giá tham chiếu minh bạch, chủ động phòng ngừa rủi ro về giá, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao vị thế của hàng hóa Việt Nam trong chuỗi cung ứng quốc tế.