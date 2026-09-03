Thu ngân sách Nhà nước vượt 2 triệu tỷ đồng 8 tháng đầu năm

ANTD.VN - Tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm 2026 ước đạt 2.023,8 nghìn tỷ đồng, bằng 80% dự toán và tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025, theo số liệu của Bộ Tài chính.

Trong số đó, thu nội địa tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, ước đạt 1.752,9 nghìn tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ. Thu từ dầu thô ước đạt 43,6 nghìn tỷ đồng, tăng 31,5%; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 223,9 nghìn tỷ đồng, tăng 7,9%.

Thu nội địa đóng vai trò chủ đạo trong thu ngân sách Nhà nước

Cũng theo Bộ Tài chính, trong 8 tháng, tổng số tiền thuế, phí và tiền thuê đất được miễn, giảm, gia hạn khoảng 209,2 nghìn tỷ đồng. Việc miễn, giảm, gia hạn nghĩa vụ tài chính có thể làm giảm số thu trong ngắn hạn, nhưng đồng thời góp phần hỗ trợ dòng tiền, giảm chi phí và tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì, mở rộng hoạt động. Khi hoạt động kinh tế được duy trì, cơ sở thu ngân sách cũng có điều kiện được mở rộng.

Cùng với nuôi dưỡng nguồn thu, quản lý thu và chống thất thu tiếp tục được đẩy mạnh. Đến hết ngày 15/8/2026, cơ quan thuế đã thực hiện 39,6 nghìn cuộc kiểm tra, kiến nghị xử lý tài chính 52,3 nghìn tỷ đồng; số thu nộp ngân sách khoảng 16,9 nghìn tỷ đồng.

Đôn đốc thu hồi, xử lý nợ đọng thuế 8 tháng đạt khoảng 59,6 nghìn tỷ đồng. Tổng nợ thuế nội địa ước đến cuối tháng 8 giảm 9,3% so với cuối năm 2025.

Về chi ngân sách nhà nước, trong 8 tháng năm 2026 chi ước đạt 1.608,3 nghìn tỷ đồng, bằng 50,9% dự toán và tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2025. Mức tăng chi so với cùng kỳ diễn ra trong bối cảnh ngân sách phải bảo đảm đồng thời nhiều nhiệm vụ, từ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, quản lý nhà nước đến trả nợ, tiền lương và các chính sách an sinh xã hội.

Trong số đó, chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 514,6 nghìn tỷ đồng, bằng 45,9% dự toán Quốc hội quyết định. Bộ Tài chính đánh giá, việc duy trì nguồn lực cho đầu tư phát triển có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh đầu tư công được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, tạo nền tảng hạ tầng và thúc đẩy các nguồn lực đầu tư khác của nền kinh tế.