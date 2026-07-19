Nghĩa tình tháng 7 của công an cơ sở nơi nghĩa trang liệt sĩ

ANTD.VN - Dưới cái nắng oi ả của những ngày giữa tháng 7, khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ xã Chương Dương (thành phố Hà Nội) sáng nay trở nên ấm áp hơn bởi bóng dáng của những người lính mang sắc phục công an. Họ đến đây bằng cả tấm lòng thành kính của thế hệ đi sau.

Ngày 19-7-2026, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), lực lượng Công an xã Chương Dương đã tổ chức hoạt động dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ và ra quân "Ngày Chủ nhật xanh" tại địa bàn.

Buổi dâng hương và chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ xã có sự tham gia của Trung tá Trịnh Công Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an xã Chương Dương, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và hội viên Hội Phụ nữ của đơn vị.

cán bộ, chiến sĩ Công an xã Chương Dương kính cẩn dâng hương trước đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ sáng 19-7-2026.

Giữa không gian tĩnh mịch và trang nghiêm, các chiến sĩ đã cẩn trọng thắp từng nén tâm nhang, dành một phút mặc niệm sâu sắc để bày tỏ lòng biết ơn trước công lao của các anh hùng liệt sĩ. Những người con đã hiến dâng tuổi xuân, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Ngay sau nghi thức tưởng niệm, không ai bảo ai, mỗi người một tay bắt tay ngay vào công việc dọn dẹp. Những chiếc chổi tre, cuốc mẻ được chuẩn bị từ sớm để quét dọn lá khô, cắt tỉa những tán cây rậm rạp che khuất tầm nhìn, cạo sạch lớp rêu mốc bám trên thành mộ và thu gom rác thải xung quanh khuôn viên.

Từng phần việc nhỏ, từ lau sạch bụi bám trên tấm bia đá đến việc nhổ đi những cụm cỏ dại mọc len lỏi nơi kẽ gạch, đều được các chiến sĩ thực hiện một cách tỉ mỉ, cẩn trọng.

Màu áo xanh của các chiến sĩ công an, đoàn viên thanh niên dọn cỏ, lau chùi các phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ.

Dâng nén hương tưởng nhớ các thế hệ đi trước

Nhìn khuôn viên nghĩa trang sạch đẹp, phong quang sau một buổi sáng đẫm mồ hôi, ai nấy đều cảm nhận được giá trị của sự bình yên hiện tại. Hoạt động lao động này là dịp để mỗi chiến sĩ trẻ tự răn mình về trách nhiệm đối với những người đã ngã xuống.

Lãnh đạo Công an xã Chương Dương chia sẻ, việc chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ không dừng lại ở một ngày chủ nhật tình nguyện. Thời gian tới, bên cạnh các hoạt động tri ân, chăm lo cho các gia đình chính sách và người có công trên địa bàn, mỗi cán bộ, chiến sĩ sẽ biến lòng biết ơn thành hành động cụ thể trong công việc hằng ngày.

Đó là việc nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, bám sát cơ sở để giữ vững trật tự trị an, bảo vệ cuộc sống bình lặng cho người dân, từng bước xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.