Hà Nội làm ngày làm đêm, hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong tháng 8/2026

ANTD.VN - Các sở, ngành, xã phường tại TP Hà Nội đang làm ngày làm đêm, làm việc xuyên ngày nghỉ, phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai của thành phố trong tháng 8, bảo đảm dữ liệu "đúng - đủ - sạch - sống"; là địa phương đầu tiên trên cả nước hoàn thành công tác này.

Nỗ lực về đích trước ngày 30/8

Theo kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Hà Nội về đợt cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, thành phố phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/8.

Sở NN&MT Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn cho các địa phương, Công an cấp xã và các đơn vị liên quan, đồng thời thành lập 5 tổ công tác do các lãnh đạo sở làm tổ trưởng, trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn.

Các kế hoạch thực hiện được xây dựng chi tiết đến từng xã phường, kiểm đếm từng ngày, yêu cầu rõ người, rõ việc; đảm bảo chất lượng công việc.

Theo báo cáo của Sở NN&MT Hà Nội, sau hơn hai tuần triển khai chiến dịch 45 ngày xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, các sở, ngành và 126 xã, phường đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đến ngày 19/7, đã hoàn thành 1.006.485 thửa đất (nhóm 1) theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống; còn lại khoảng 1,9 triệu thửa đất tiếp tục làm giàu, làm sạch, tiến độ phải hoàn thành trước ngày 30/7; khoảng 1,2 triệu thửa đất (bao gồm khoảng 950.000 thửa đất chưa đo đạc và khoảng 250.000 thửa đã đo nhưng cần phải chỉnh lý, bổ sung) hoàn thành trước ngày 30/8.

Dữ liệu thường xuyên được cập nhật, chỉnh lý nhằm bảo đảm tính chính xác và đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng lâu dài.

Các sở, ngành, địa phương của Hà Nội đang làm ngày làm đêm, làm việc xuyên ngày nghỉ, phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai của thành phố trong tháng 8

Huy động tối đa nguồn lực và thời gian

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường cho biết, kết quả bước đầu cho thấy tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tuy nhiên khối lượng công việc còn rất lớn, đòi hỏi phải điều chỉnh cách thức tổ chức thực hiện theo hướng quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc và rõ tiến độ.

Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, các nhiệm vụ trọng tâm về rà soát, biên tập, chuẩn hóa, đo đạc bổ sung, xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính phải cơ bản hoàn thành trong thời gian rất ngắn.

Khối lượng công việc xác định theo yêu cầu mới hiện nay để thực hiện là rất lớn, đồng thời hiện nay thành phố đang thực hiện đổi mới căn bản, tái thiết thủ đô nên khối lượng và yêu cầu công việc thực hiện vừa tăng về lượng, vừa tăng về yêu cầu so với quy định chung.

Cùng đó, Hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai của Hà Nội đang trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy nhưng vẫn phải bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính thường xuyên.

Những ngày này, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, các Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai và 126 xã, phường đang nỗ lực hết sức, làm việc xuyên ngày nghỉ để hoàn thành các mốc tiến độ theo chỉ đạo.

Đại diện Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội cho biết khối lượng công việc còn lại vẫn rất lớn, nhất là tại các xã có nhiều đất nông nghiệp hoặc chưa hoàn thiện bản đồ địa chính. Vì vậy, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố đang tiếp tục cử cán bộ bám sát cơ sở, phối hợp cùng các tổ công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về chuyên môn, đồng thời hoàn thiện hạ tầng công nghệ để bảo đảm dữ liệu được cập nhật chính xác, đồng bộ và an toàn.

Theo vị này, chiến dịch 45 ngày xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đang bước vào chặng nước rút.

Có Những kết quả đạt được đến thời điểm này cho thấy Hà Nội đang đi đúng hướng trong mục tiêu hiện đại hóa công tác quản lý đất đai và xây dựng chính quyền số.

Đại diện Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội nhấn mạnh đơn vị xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hỏi tinh thần quyết tâm cao độ để hoàn thành mục tiêu, tiến độ đề ra. Đồng thời tăng cường quán triệt, nâng cao ý thức trách nhiệm, kịp thời động viên cán bộ, viên chức, người lao động trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

“Đơn vị huy động tối đa nguồn lực và thời gian, coi đây như một “chiến dịch ngày đêm” để đáp ứng được khối lượng công việc của nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đồng thời vẫn phải đảm bảo thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho công dân theo đúng quy định”, đại diện Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội nêu rõ.