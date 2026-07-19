Facebook phiên bản web sập trên toàn cầu trong nhiều giờ

ANTD.VN - Người dùng Facebook và Messenger trên khắp thế giới đồng loạt báo lỗi không thể truy cập trên phiên bản website. Sự cố này bị kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ qua.

Từ 14h15 ngày 19/7 (giờ Việt Nam), nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam bất ngờ bị lỗi khi truy cập nền tảng trên website.

Anh Đức Nam, một chủ tài khoản Facebook cho biết, hôm nay cuối tuần anh ở nhà nên sử dụng facebook phiên bản web, nhưng đang dùng thì bị đá văng ra ngoài.

“Tôi tưởng do lỗi mạng nên tài khoản của mình bị out. Nhưng sau đó, dù cố đăng nhập trở lại cũng không được, nền tảng báo lỗi: “Tài khoản tạm thời không khả dụng. Tài khoản của bạn hiện không khả dụng do sự cố trên trang web. Chúng tôi hy vọng sự cố này sớm được khắc phục. Vui lòng thử lại sau vài phút”, anh Đức Nam cho hay.

Sự cố sập facebook phiên bản web vào lúc 16h15 phút chiều 19/7 vẫn chưa thể khắc phục

Sau đó, khoảng 15h chiều cùng ngày, anh Đức Nam tiếp tục truy cập vào facebook bản web nhưng vẫn báo lỗi tương tự. Anh Đức Nam có nhắn hỏi một số bạn bè thì cũng thông báo gặp lỗi tương tự. Đáng nói, sự cố sập facebook bản web lần này kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Đến hơn 16h chiều cùng ngày, nền tảng này vẫn báo lỗi tương tự chưa thể truy cập.

Facebook thông báo với người dùng sự cố sẽ sớm được khắc phục và thử lại sau vài phút nhưng hơn một tiếng trôi qua, đến 16 giờ 25 cùng ngày, mạng xã hội vẫn chưa thể truy cập. Lượng người dùng báo lỗi nhiều thêm.

Dữ liệu từ Downdetector, công cụ chuyên theo dõi các sự cố trên internet, cho thấy số lượng người dùng báo lỗi liên quan đến Facebook tăng vọt từ 15 giờ trên phạm vi toàn cầu. Trong đó, 63% báo lỗi liên quan đến website, 20% nói bị lỗi liên quan đến đăng nhập, số còn lại báo lỗi về ứng dụng và các lỗi khác.

Cùng thời điểm, nền tảng Messenger trên Facebook cũng ghi nhận lỗi trên khắp thế giới. Thống kê từ Downdetector cho thấy 63% người dùng đang gặp lỗi về trang web, 21% gặp lỗi đăng nhập, số còn lại báo lỗi về ứng dụng.

Cụ thể, khi truy cập trang web Messenger của Meta, nền tảng thông báo: "Trang này không khả dụng. Liên kết bạn nhấp vào có thể bị hỏng hoặc trang này có thể đã bị gỡ". Nền tảng đưa ra cho người dùng hai lựa chọn là "Thử truy cập lại messenger.com" hoặc "Liên hệ bộ phận hỗ trợ".

Tuy nhiên, cả hai trang web này đều không khả dụng, người dùng không được chuyển hướng dù cố nhấn vào một trong hai lựa chọn Meta đưa ra.