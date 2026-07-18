Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự gặp mặt Kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

ANTD.VN -Buổi gặp mặt Kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2026) là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với lực lượng CAND nói chung, lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng. Từ đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viện, khích lệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong không khí trang trọng và tự hào, sáng 18/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an long trọng tổ chức buổi gặp mặt Kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đón nhận bó hoa tươi thắm của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Tới dự buổi gặp mặt có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; các đồng chí: Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội; Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đặng Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt Đội danh dự CAND Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự buổi gặp mặt.

Về phía đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi gặp mặt; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự buổi gặp mặt.

Các đại biểu chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự buổi gặp mặt.

Đến dự còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo các Tổng cục Cảnh sát, nguyên lãnh đạo cục thuộc các tổng cục cảnh sát trước đây; Anh hùng lực lượng vũ trang của lực lượng Cảnh sát nhân dân…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự buổi gặp mặt.