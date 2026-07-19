Mưa lớn gây lũ quét tại các tỉnh miền Bắc làm 8 người chết và mất tích

ANTD.VN -Mưa lớn kéo dài từ ngày 15 - 18/7/2026 gây lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, làm nhiều người chết và mất tích.

Lũ quét tại tỉnh Lai Châu



Cụ thể, tại các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất từ ngày 15-18/7/2026 đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản.

Mưa lớn, lũ quét làm 04 người chết, 04 người mất tích và 09 người bị thương tại tỉnh Lai Châu.

Về nhà ở: Có 21 nhà bị sập (Lai Châu 18; Sơn La 03); 144 nhà bị hư hỏng (Lào Cai 66; Lai Châu 27; Điện Biên 27; Sơn La 24); 275 nhà di dời khẩn cấp (Lào Cai 224, Lai Châu 26, Điện Biên 01, Sơn La 24); 64 nhà bị ảnh hưởng do ngập, sạt lở (Lai Châu 45; Điện Biên 17, Sơn La 02).

Về nông nghiệp: 696,3ha lúa, hoa màu bị thiệt hại (Lào Cai 68,16ha; Lai Châu 407,54ha; Điện Biên 26,85ha; Sơn La 193,75ha).

Lũ quét gây thiệt hại lớn

﻿về người và tài sản ở Lai Châu

Về chăn nuôi: 28 con súc, 62 con gia cầm bị thiệt hại.

Về giao thông: Sạt lở nhiều điểm trên các tuyến đường tại Lai Châu: quốc lộ (QL4H, QL12, QL32, QL 279), đường tỉnh (ĐT 127, 128, 129, 133, 133B, 134, 135, 138, 138C); tại Sơn La (32 vị trí ĐT 109); tại Điện Biên (QL12, QL279, ĐT 143) và các tuyến đường liên thôn, liên xã.

Trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, hiện còn ách tắc, chưa thông tuyến tại một số vị trí trên QL32 tỉnh Lai Châu và 18 vị trí ĐT 109 tỉnh Sơn La.

Ước tính tổng thiệt hại khoảng 255,04 tỷ đồng (Lai Châu 190; Lào Cai 16,7; Sơn La 46,04; Điện Biên 2,3).

Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, cập nhật thống kê thiệt hại.