Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc lan tỏa sức mạnh từ cơ sở

ANTD.VN - Ngày 17-7-2026, Tổ dân phố số 32, phường Tây Hồ (Hà Nội) đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026, với nhiều hoạt động ý nghĩa, khẳng định vai trò nòng cốt của cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an và nhân dân trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân trao Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội cho tập thể Công an phường Tây Hồ

Thay mặt Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội.

Tham dự chương trình còn có đồng chí Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, nguyên Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đình Khuyến, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ cùng đại diện các phòng nghiệp vụ Công an thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Công an phường, các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Thay mặt Ban Chỉ đạo Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Thành phố, Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an Thành phố phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội

Ngày hội không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc mà còn là diễn đàn để đánh giá kết quả xây dựng phong trào năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026; chia sẻ những mô hình, cách làm hiệu quả trong huy động sức mạnh toàn dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự.

Là địa bàn có hơn 1.089 hộ với trên 3.000 nhân khẩu, Tổ dân phố số 32 đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Điểm nổi bật là 100% hộ dân đã tham gia nhóm Zalo của Cảnh sát khu vực, qua đó thường xuyên tiếp cận các thông tin cảnh báo tội phạm, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, đồng thời phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh tại địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Đình Khuyến, Bí thư Đảng uỷ phường Tây Hồ trao khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích sắc trong công tác

Bên cạnh đó, việc phối hợp triển khai Đề án 06, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID, iHanoi và các nền tảng số đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền số gắn với bảo đảm an ninh, trật tự. Địa bàn cũng đã xây dựng 3 tuyến phố văn minh đô thị, trong đó có tuyến phố Quảng An được công nhận là tuyến phố văn minh kiểu mẫu, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và thân thiện.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Các tham luận tại Ngày hội đều thống nhất đánh giá chuyển đổi số đang trở thành "cánh tay nối dài" của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Việc phát huy hiệu quả phong trào "Bình dân học vụ số", hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng số và trang bị kỹ năng phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng được xem là giải pháp thiết thực để nâng cao năng lực tự bảo vệ của mỗi người dân trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao diễn biến ngày càng phức tạp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tây Hồ phát biểu tại Ngày hội

Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội, Thiếu tướng Lê Văn Tuân biểu dương những kết quả nổi bật mà cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an và nhân dân phường Tây Hồ nói chung, Tổ dân phố số 32 nói riêng đã đạt được trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố đánh giá cao các tham luận với nhiều giải pháp thiết thực về chuyển đổi số, phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng và phát huy hiệu quả lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đặc biệt, Thiếu tướng Lê Văn Tuân ghi nhận sự đồng thuận của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Đặng Thai Mai, góp phần giữ vững ổn định địa bàn, không để phát sinh các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân trao Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Nhấn mạnh yêu cầu trong thời gian tới, Thiếu tướng Lê Văn Tuân đề nghị phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, thống nhất từ phường đến từng tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục; gắn chặt với xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị và môi trường du lịch an toàn, thân thiện. Đồng thời, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy hiệu quả các nền tảng mạng xã hội, nhóm Zalo cộng đồng trong tuyên truyền, cảnh báo tội phạm, tiếp nhận phản ánh của nhân dân và nhân rộng các mô hình tự quản hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tây Hồ trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác

Thay mặt cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tây Hồ trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố, đồng thời khẳng định phường sẽ tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, củng cố các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, tăng cường phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, xây dựng Tây Hồ trở thành địa bàn an toàn, văn minh và hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Chu Thực, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 32 trình bày diễn văn ôn lại vị trí, ý nghĩa của phong trào và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được biểu dương, khen thưởng. Kết thúc Ngày hội, các đại biểu tham gia lễ ra quân tuyên truyền giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường khu vực Hồ Tây, góp phần lan tỏa thông điệp xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp gắn với giữ vững an ninh, trật tự, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.