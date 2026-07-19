Lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an tận tụy vì dân phục vụ

Anh Nguyễn Đỗ Thanh Sơn đã gửi thư cảm ơn đến Công an phường Bạch Mai.

Bức thư có nội dung: Hôm nay tôi đã nhận được điện thoại thông báo của đồng chí Ngô Văn Đô, cán bộ Công an phường Bạch Mai về việc lên trụ sở Công an phường nhận lại chiếc ví do tôi bất cẩn đánh rơi trên địa bàn. Tôi vô cùng xúc động và xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đồng chí Ngô Văn Đô nói riêng và Công an phường Bạch Mai nói chung đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, giúp tôi tìm lại chiếc ví với rất nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng, đặc biệt là trong đó có chìa khóa phòng ký túc xá.

Trước đó trong quá trình tuần tra kiểm soát, đồng chí Ngô Văn Đô phát hiện chiếc ví rơi trên đường. Kiểm tra trong ví có giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Đỗ Thanh Sơn và một ít tiền mặt. Nhận định đây là chiếc ví người dân không may đánh rơi và đang rất lo lắng, đồng chí Ngô Văn Đô đã khẩn trương sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để liên lạc với chủ nhân.

Đối với nhiều người, một chiếc ví không chỉ chứa tiền mặt mà còn có căn cước công dân, giấy phép lái xe, và nhiều giấy tờ quan trọng khác. Khi đánh rơi ví, “khổ chủ” thường rất lo lắng vì việc làm lại các giấy tờ sẽ mất nhiều thời gian và công sức. Vì vậy, khi được cán bộ công an gọi điện thông báo đến nhận lại ví, anh Nguyễn Đỗ Thanh Sơn đã vui mừng trút được nỗi lo mất giấy tờ tùy thân.

Thời gian vừa qua, Công an phường Bạch Mai liên tiếp phát hiện và trao trả tài sản cho người dân không may bị đánh rơi. Hành động tuy nhỏ bé nhưng có ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng Công an cơ sở tận tụy, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ.