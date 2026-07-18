Công an thành phố Hà Nội đẩy mạnh hợp tác quốc tế, quyết liệt đấu tranh với tội phạm mạng xuyên quốc gia tại Vương quốc Campuchia

ANTD.VN -Từ ngày 14/7/2026, Đoàn đại biểu Công an thành phố Hà Nội do đồng chí Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố làm Trưởng đoàn bắt đầu chuyến công tác tới Vương quốc Campuchia trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác với Tổng cục Công an quốc gia Campuchia và Công an Thủ đô Phnômpênh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tội phạm xuyên quốc gia.

Trước những nguy cơ, thách thức về các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng gia tăng, trong những năm gần đây, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố đã tập trung, quyết liệt chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ, bài bản các biện pháp đấu tranh, phối hợp với lực lượng Công an Campuchia triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm lừa đảo, bắt giữ nhiều đối tượng cộm cán, cầm đầu do Công an thành phố Hà Nội ra lệnh truy nã.

Đoàn đại biểu Công an TP Hà Nội thăm, làm việc tại Tổng cục Công an quốc gia Campuchia

Trên cơ sở đó, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động báo cáo, đề xuất và được lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt cử Đoàn công tác sang làm việc với Công an các đơn vị, địa phương tại Campuchia để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hoạt động hợp tác, đấu tranh với loại hình tội phạm này và phối hợp truy bắt các đối tượng truy nã trong các vụ án xảy ra tại Việt Nam do Công an thành phố Hà Nội ra lệnh đang lẩn trốn trên địa bàn nước Bạn.

Sáng ngày 15/7/2026, Đoàn đại biểu Công an thành phố Hà Nội đã có buổi Hội đàm quan trọng với Thống tướng So-thết, Tổng cục trưởng Tổng cục Công an quốc gia Campuchia. Chia sẻ về tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Thống tướng So-thết cho biết, thời gian qua, lực lượng Công an Campuchia đã triển khai chiến dịch quét vét các tụ điểm nghi vấn Lừa đảo trực tuyến trên quy mô toàn quốc, triển khai truy bắt nhiều đường dây tội phạm và phối hợp bàn giao các đối tượng truy nã cho lực lượng Công an Việt Nam; trong đó đã bàn giao trên 100 đối tượng cho Công an thành phố Hà Nội.

Đoàn đại biểu Công an TP Hà Nội hội đàm với Thống tướng So-thết, Tổng cục trưởng Tổng cục Công an quốc gia Campuchia

Về phía Công an thành phố Hà Nội, đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp kịp thời của Tổng cục Công an quốc gia Campuchia trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, mà đặc biệt là tội phạm Lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia; khẳng định sự tin cậy chính trị, hữu nghị sâu sắc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và cam kết thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia là nền tảng quan trọng để Công an thành phố Hà Nội tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an Việt Nam và Tổng cục Công an quốc gia Campuchia tổ chức nhiều hoạt động hợp tác đấu tranh tội phạm Lừa đảo trực tuyến. Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Công an quốc gia Campuchia đã bắt và bàn giao cho Công an TP Hà Nội 01 đối tượng truy tìm và 04 đối tượng truy nã, trong đó có 02 đối tượng đóng vai trò cầm đầu các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Đồng chí Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội trao đổi thông tin, tình hình tội phạm Lừa đảo trực tuyến với Tổng cục Công an quốc gia Campuchia

Theo đó, Đoàn công tác đã trao đổi thông tin về 29 đối tượng truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội ra lệnh nghi lẩn trốn tại Campuchia và đề nghị Tổng cục Công an quốc gia Campuchia tiếp tục hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ để truy bắt, trao trả các đối tượng theo những thỏa thuận cấp Bộ sẵn có. Đồng thời, đại biểu hai Bên đã thảo luận, chia sẻ với nhau kinh nghiệm đấu tranh với những phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi của tội phạm và cùng thống nhất phương hướng tiếp tục phối hợp đấu tranh, thúc đẩy hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trân trọng đề nghị Tổng cục Công an quốc gia Campuchia tiếp tục triển khai đồng bộ phương tiện, biện pháp để phối hợp truy bắt đối tượng truy nã, truy tìm của Công an TP Hà Nội lẩn trốn tại Campuchia; đẩy nhanh tiến độ phối hợp bàn giao tang vật, tài sản tại Campuchia của các đối tượng phạm tội và việc trao trả tội phạm truy nã, bàn giao đối tượng để kịp thời đấu tranh, xử lý tội phạm theo quy định pháp luật; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Công an TP Hà Nội và Công an Thủ đô Phnômpênh đàm phán, ký kết Thoả thuận hợp tác giữa Công an hai Thủ đô trong thời gian sớm nhất, nâng tầm mối quan hệ của Công an Thủ đô hai nước. Thống tướng So-thết nhất trí với các đề nghị của Công an TP Hà Nội và cam kết tập trung nguồn lực quét vét tận gốc các ổ nhóm hoạt động Lừa đảo trực tuyến tại Campuchia trong thời gian tới.

Lãnh đạo hai Bên trao quà lưu niệm

Buổi chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Công an thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia. Trước bối cảnh dư luận trong nước đặc biệt quan tâm tình hình tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có liên quan địa bàn Campuchia, đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng bày tỏ cảm ơn đồng chí Thiếu tướng Vương Quang Bắc, Trưởng Cơ quan đại diện thời gian qua đã kịp thời chia sẻ thông tin, hỗ trợ triển khai lực lượng phối hợp với các tổ công tác của Công an Thành phố trong việc truy bắt các đối tượng truy nã tại Campuchia. Dưới sự chủ trì của đồng chí Giám đốc Công an Thành phố và đồng chí Trưởng đại diện, lãnh đạo các Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Tham mưu đã cùng cán bộ Cơ quan đại diện trao đổi thêm về thông tin các đối tượng truy nã, cùng thảo luận và thống nhất quan điểm đấu tranh với từng trường hợp cụ thể; đồng thời nhất trí thúc đẩy phía Công an Campuchia đẩy nhanh tiến độ bàn giao các đối tượng truy nã của Công an Thành phố đang bị tạm giữ ở nước Bạn theo quy trình, thủ tục tố tụng.

Đoàn đại biểu Công an TP Hà Nội thăm, làm việc với Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia

Ngày 16/5, Đoàn công tác đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia; báo cáo đồng chí Nguyễn Minh Vũ - Đại sứ Việt Nam tại Campuchia về tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô và quan hệ hợp tác, đấu tranh, phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm với tội phạm Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với Tổng cục Công an quốc gia Campuchia và Công an Thủ đô Phnômpênh; thăm và viết lưu bút tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán.

Đoàn đại biểu Công an TP Hà Nội thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia

Sáng ngày 17/7, Đoàn đại biểu Công an thành phố Hà Nội đã có buổi hội đàm với Công an Thủ đô Phnômpênh; Đại tướng Chu-ôn Na-rin, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Công an quốc gia Campuchia, Giám đốc Công an Thủ đô Phnômpênh chủ trì buổi làm việc. Trao đổi về tình hình công dân, Đại tướng Chu-ôn Na-rin bày tỏ cảm ơn Công an thành phố Hà Nội thời gian qua đã bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn khu vực Đại sứ quán, nhân viên ngoại giao và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Campuchia tại Hà Nội.

Đồng chí Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay có trên 500 công dân Campuchia sinh sống, làm việc và trên 1.400 lưu học sinh Campuchia học tập, đào tạo tại các trường trên địa bàn Hà Nội, là một trong những cộng đồng lưu học sinh lớn nhất tại Hà Nội; CATP Hà Nội cam kết cao nhất đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân quốc tế nói chung và công dân Campuchia nói riêng trên địa bàn.

Đoàn đại biểu Công an TP Hà Nội thăm chính thức Công an Thủ đô Phnômpênh

Để góp phần thực hiện hiệu quả Tuyên bố chung của các đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị thường niên Bộ trưởng Công an, Nội vụ ba nước Việt Nam – Campuchia – Lào lần thứ hai, cũng như thể hiện nỗ lực của lực lượng Công an hai Thủ đô trong việc củng cố quan hệ sâu sắc giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia, lãnh đạo Công an hai Thủ đô nhất trí xác định đấu tranh phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng và tội phạm công nghệ cao là lĩnh vực hợp tác ưu tiên và thống nhất tăng cường hợp tác thực chất trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia theo các cơ chế có sẵn giữa hai Bộ.

Đại biểu hai Bên trao đổi thông tin, tình hình

Bên cạnh đó, để tạo cơ chế riêng thuận lợi cho việc liên lạc, phối hợp trực tiếp giữa lực lượng Công an hai Thủ đô trong công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, lãnh đạo hai Bên nhất trí cùng nghiên cứu, xây dựng Thỏa thuận hợp tác để cùng đi đến thống nhất, ký kết trong thời gian sớm nhất.

Kết thúc buổi làm việc, thay mặt Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trân trọng mời Công an Thủ đô Phnômpênh cử đoàn lãnh đạo sang thăm chính thức Hà Nội vào thời điểm thích hợp trong năm 2027. Đại tướng Chu-ôn Na-rin đã vui vẻ nhận lời mời.

Lãnh đạo hai Bên trao quà lưu niệm