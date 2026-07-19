Triển khai loạt biển cảnh báo, nâng ý thức người dân giữ trật tự giao thông, đô thị

ANTD.VN - Nhằm từng bước giải quyết tình trạng ùn tắc, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, Ban Chỉ đạo giải quyết 5 điểm nghẽn phường Láng, Hà Nội đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp quyết liệt.

Một trong những điểm nhấn là việc lắp đặt hơn 100 bảng thông báo, cảnh báo tại các nút giao, tuyến phố trọng điểm trên địa bàn, góp phần tuyên truyền trực quan, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Phường Láng triển khai lắp đặt các cảnh báo, quyết tâm xóa các "điểm nghẽn" giao thông, đô thị

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo giải quyết 5 điểm nghẽn phường Láng về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, thời gian qua, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã đồng bộ triển khai nhiều giải pháp nhằm từng bước khắc phục các tồn tại tại những khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc, vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Một trong những giải pháp được đánh giá mang lại hiệu quả thiết thực là việc thiết kế, lắp đặt hệ thống bảng thông báo, cảnh báo tại các nút giao thông, ngã tư, tuyến phố trọng điểm. Đến nay, Ban Chỉ đạo đã hoàn thành việc lắp đặt hơn 100 bảng thông báo, cảnh báo tại các vị trí đông người qua lại trên toàn địa bàn phường.

Hơn 100 biển cảnh báo được lắp đặt tại các ngã 3, ngã tư trên địa bàn phường Láng

Vị trí lắp đặt được chọn để người dân dễ nhìn, dễ thấy

Các bảng cảnh báo được thiết kế với màu sắc nổi bật, nội dung ngắn gọn, dễ quan sát, dễ ghi nhớ, giúp người dân nhanh chóng nắm bắt các quy định ngay khi tham gia giao thông.

Các bảng cảnh báo được thiết kế với màu sắc nổi bật, nội dung ngắn gọn, dễ quan sát, dễ ghi nhớ, giúp người dân nhanh chóng nắm bắt các quy định ngay khi tham gia giao thông. Nội dung tập trung nhắc nhở các hành vi vi phạm phổ biến như sử dụng trái phép vỉa hè, lòng đường; dừng, đỗ xe không đúng quy định; trông giữ phương tiện trái phép; vi phạm vệ sinh môi trường; đồng thời thông tin rõ mức xử phạt đối với từng hành vi theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, trên các bảng cảnh báo đều nhấn mạnh việc khu vực được Camera AI giám sát 24/24 giờ, có chức năng ghi hình, hỗ trợ phát hiện, xử lý vi phạm và tiếp nhận phản ánh của người dân. Đây là thông điệp mạnh mẽ thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật, hạn chế tình trạng vi phạm tái diễn.

Theo ghi nhận thực tế, tại nhiều nút giao như khu vực đường Chùa Láng, Huỳnh Thúc Kháng, Láng, Nguyễn Chí Thanh.... và các tuyến phố thường xuyên có mật độ phương tiện lớn, hệ thống bảng cảnh báo được bố trí tại những vị trí dễ quan sát, góp phần nhắc nhở người điều khiển phương tiện ngay từ xa.

Bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền trực quan, Ban Chỉ đạo giải quyết 5 điểm nghẽn phường Láng cũng chỉ đạo các lực lượng Công an, trật tự đô thị và các đơn vị liên quan duy trì tuần tra, kiểm soát, thường xuyên nhắc nhở, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Các trường hợp cố tình lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, dừng đỗ xe sai quy định, trông giữ phương tiện trái phép đều được kiểm tra, lập biên bản xử lý theo quy định.

Nội dung tập trung nhắc nhở các hành vi vi phạm phổ biến như sử dụng trái phép vỉa hè, lòng đường; dừng, đỗ xe không đúng quy định; trông giữ phương tiện trái phép; vi phạm vệ sinh môi trường; đồng thời thông tin rõ mức xử phạt đối với từng hành vi theo quy định của pháp luật.

Ban Chỉ đạo giải quyết 5 điểm nghẽn phường Láng cũng chỉ đạo các lực lượng Công an, trật tự đô thị và các đơn vị liên quan duy trì tuần tra, kiểm soát, thường xuyên nhắc nhở, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đặc biệt, trên các bảng cảnh báo đều nhấn mạnh việc khu vực được Camera AI giám sát 24/24 giờ, có chức năng ghi hình, hỗ trợ phát hiện, xử lý vi phạm và tiếp nhận phản ánh của người dân.

Xử lý nghiêm các vi phạm về dừng đỗ phương tiện sai quy định

Việc kết hợp giữa tuyên truyền, cảnh báo và xử lý nghiêm được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân, đồng thời góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.

Việc kết hợp giữa tuyên truyền, cảnh báo và xử lý nghiêm được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân, đồng thời góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.

Theo Trung tá Nguyễn Trọng Tùng, Phó Trưởng Công an phường Láng cho biết, việc lắp đặt hơn 100 bảng cảnh báo không chỉ nhằm cung cấp thông tin về chế tài xử phạt mà còn hướng đến mục tiêu hình thành thói quen chấp hành pháp luật của mỗi người dân. Khi người dân hiểu rõ hành vi vi phạm sẽ bị xử lý và nhận thức được trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, tình trạng vi phạm sẽ từng bước được hạn chế.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo giải quyết 5 điểm nghẽn phường Láng sẽ tiếp tục rà soát các khu vực tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, phát sinh vi phạm để bổ sung hệ thống biển tuyên truyền, cảnh báo khi cần thiết. Đồng thời, duy trì hiệu quả hoạt động của hệ thống camera giám sát, tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, phát hiện và xử lý vi phạm.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, cảnh báo trực quan đến kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đang thể hiện quyết tâm của Ban Chỉ đạo giải quyết 5 điểm nghẽn phường Láng trong việc lập lại trật tự đô thị, bảo đảm giao thông thông suốt, xây dựng diện mạo đô thị ngày càng văn minh, an toàn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn.