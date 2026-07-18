Bộ trưởng Lương Tam Quang gửi Thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

ANTD.VN -Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2026), Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư chúc mừng tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát nhân dân. Tòa soạn An ninh Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng của đồng chí Bộ trưởng.

Nội dung Thư chúc mừng nêu rõ:



Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát nhân dân lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng của các bộ, ban, ngành, địa phương và sự đùm bọc, giúp đỡ của Nhân dân, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát nhân dân luôn mưu trí, dũng cảm, tận tụy, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn quốc tế, được Đảng, Nhà nước, Nhân dân, bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Lực lượng Cảnh sát nhân dân tham gia Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đổi mới mô hình phát triển với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính, đặt ra yêu cầu mới, ngày càng cao đối với lực lượng Cảnh sát nhân dân trong kiến tạo phát triển, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tôi đề nghị toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, nêu cao tinh thần "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", gương mẫu, đi đầu thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng, đổi mới mạnh mẽ tư duy, biện pháp công tác, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại, khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tiến tới không có tội phạm, không có tai nạn, tệ nạn, không có tiêu cực, thực sự hạnh phúc, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và hai mục tiêu 100 năm của Đảng.

Tôi tin tưởng rằng với truyền thống vẻ vang, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến, lực lượng Cảnh sát nhân dân sẽ tiếp tục lập nhiều chiến công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Chúc toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát nhân dân và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc./.

Chào thân ái và quyết thắng!